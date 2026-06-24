Hoe je volgens deze expert je digitale nalatenschap goed kunt regelen: 'Zorg dat iemand toegang tot je wachtwoorden heeft'

Uit eerder onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat 7 op de 10 (69 procent) mensen niets hebben geregeld voor hun digitale nalatenschap. Veel van de panelleden lieten toen weten nooit echt stil te hebben gestaan bij het regelen van bijvoorbeeld een overzicht met wachtwoorden van abonnementen of social media-accounts. Ruim een derde (36 procent) had zelfs nog nooit van die term gehoord.

Toch is het belangrijk om dit goed te regelen, zegt Josanne Ganzevles van de Alliantie Digitaal Samenleven. Vanuit haar expertise vindt ze dat het hoog tijd is dat we digitale bezittingen net zo serieus nemen als fysieke spullen. Maar hoe doe je dat dan precies?