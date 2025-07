Hoe het kabinet met Vinex-wijken in steden de woningnood wil oplossen

Hoe ziet Nederland er over 10 jaar uit? Als het aan het kabinet ligt met veel meer huizen. En dan vooral in de buurt van Alkmaar, Hengelo, Enschede, Apeldoorn en Helmond. Daar moeten de komende jaren grootschalige nieuwe woonwijken worden gebouwd.

Dat staat in de nieuwe Nota Ruimte die vandaag uitlekte. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bevestigde aan EenVandaag dat er inderdaad een plan ligt voor nieuwe woonwijken in deze steden. Op elke locatie moeten minimaal 3.500 nieuwe woningen komen te staan. Maar lost dat de woningcrisis echt op? Vinex-wijken De kabinetsplannen voor de nieuwbouwwijken doen denken aan de welbekende Vinex-wijken. Dat zijn de nieuwbouwwijken die rond de eeuwwisseling aan de randen van tientallen Nederlandse steden werden gebouwd. Vinex staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, de nota ruimtelijke ordening die in 1991 door het toenmalige kabinet werd gepubliceerd. Saai, maar succesvol Tegenwoordig dient de term 'Vinex-wijk' als begrip voor nieuwbouwwijk en heeft het een ietwat saai imago gekregen. Maar volgens Jeroen Mensink zijn de Vinex-wijken wel een succesformule. Mensink is directeur van een architectenbureau, maar ook schrijver van het boek de Vinex Atlas. In zijn boek heeft hij alle Vinex-wijken in Nederland in kaart gebracht. "Het zijn eigenlijk heel populaire plekken. Ze liggen vaak dichtbij of in de stad, hebben goede voorzieningen en zijn goed aangesloten op het openbaar vervoer."

Meer regie van het Rijk Een ander kenmerk van die oudere Vinex-wijken is dat het Rijk de regie had over de woningbouw. "Als ik in het buitenland vertel dat het ministerie daarna is opgeheven, leidt dat tot heel veel ongeloof", vertelt Mensink. "Er werd in die tijd gedacht dat Nederland af was en dat de regie voor toekomstige opgaven bij de provincies en gemeenten moest komen te liggen. Maar dat is niet echt gelukt en ik denk dat we de regie (van het Rijk, red.) nu weer nodig hebben." Overal dezelfde regels Dat het goed is als het Rijk weer de regie neemt, vindt ook hoofdeconoom van vastgoedadviesbureau Colliers, Madeline Buijs. "De woningbouw is erg versnipperd geraakt. We zijn afhankelijk van de regels van gemeenten en provincies." "Maar eigenlijk wil je dat alle regels en richtlijnen overal hetzelfde zijn", gaat ze verder. "Zodat projectontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn."