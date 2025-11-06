Hoe een radiozender in Diemen mensen in Soedan op de hoogte houdt van de burgeroorlog in hun land: 'Een levenslijn'

In Darfur, Soedan, voltrekt zich de grootste humanitaire ramp van dit moment, vertelt redacteur Andrew Bergman van Radio Dabanga. "De genocide is nu op een spits."

Huis-aan-huis-executies en etnisch geweld

Op 26 oktober 2025 viel de grootste stad van Noord-Darfur Al Fasher na een beleg van 1,5 jaar in handen van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Kort daarna verschenen berichten over huis-aan-huis-executies en etnisch geweld.

Bergman: "Toen de militie de stad overnam, liepen ze een ziekenhuis binnen. Ze maaiden gewoon alle patiënten, bezoekers, dokters en verplegers neer. 450 mensen zijn in koelen bloede vermoord."

Grond kleurt bloedrood

Op satellietbeelden van het Humanitarian Research Lab (HRL) van Yale University zijn rijen lichtgekleurde objecten van menslengte te zien en roodbruine verkleuringen van de grond die lijken op bloedplassen. Ook tonen de beelden vanuit de ruimte verbrande en verwoeste woonwijken, verwoeste vluchtelingenkampen en sporen van verwoesting met verlaten voertuigen aan de stadsranden.

"De grond is verkleurd door bloed en door lichamen die in ontbinding zijn. De kleur van de aarde verandert", vertelt presentator Ibrahim Hamouda Jadelkarim van Radio Dabanga. "Het is verschrikkelijk. Mijn broers, mijn zusjes, mijn tante, ze zijn allemaal daar."