Er is meer aandacht nodig voor een betere leefstijl bij mensen met geestelijke aandoeningen, dat blijkt uit een nieuw rapport. Vooral door vermijdelijke hart- en vaatzieken kunnen mensen met psychische aandoeningen 13 tot 15 jaar eerder overlijden.

Hoe een betere leefstijl ervoor kan zorgen dat mensen met mentale aandoeningen langer leven

Het rapport komt van The Lancet Psychiatry Commission en sluit aan op eerder onderzoek uit 2019. Daaruit bleek al dat mensen met psychische problemen gemiddeld korter leven. Leefstijlinterventie Leefstijlinterventies zijn volgens onderzoeker Jeroen Deenik van Maastricht University één van de essentiële onderdelen in de zorg om deze situatie te verbeteren. "In Nederland krijgt ongeveer 40 tot 50 procent van de mensen in hun leven te maken een psychische aandoening", zegt hij. "En als we het hebben over de ernstige, langdurige psychische aandoeningen waar het in het rapport over gaat, dan is dat rond de 300.000 mensen." Leefstijlinterventies zijn gericht op het verbeteren van leefstijlfactoren rondom gezondheid, vertelt Mariëlle van den Berg van MIND, een organisatie die de psychische gezondheid wil verbeteren en mensen die te maken hebben met psychische klachten wil ondersteunen. "Bij leefstijfactoren kun je denken aan beweging, aan voeding of aan slaap."

Lees ook Doe mee Waarom zijn de wachttijden zo lang en hoe kunnen ze worden verkort? En andere vragen over de ggz beantwoord

Moeilijk vol te houden Zo'n interventie lijkt een goede manier om problemen op te lossen, maar MIND ziet dat veel mensen moeite hebben om het langdurig vol te houden. "Wat mensen merken op het moment dat ze een leefstijlinterventie krijgen aangeboden als ze in behandeling zijn in de GGZ, is dat die onvoldoende op maat zijn toegespitst op wat zij nodig hebben." Vorm van begeleiding Van den Berg gaat verder: "Ze zijn vaak niet samen met ervaringsdeskundigen opgesteld en sluiten daarom ook niet genoeg aan bij wat mensen met psychische problematiek nodig hebben." Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de vorm van de begeleiding. "In welke vorm willen ze het 't liefst krijgen: individueel of juist in groepsverband?" Want het kan per persoon verschillen wat het best past. "Als het niet op maat is, zorgt dat ervoor dat de interventie niet goed aansluit en dat de kans van slagen dus ook minder groot wordt." Verandering uitdaging Het rapport is opgesteld door 30 auteurs uit 19 landen. Deenik is een van de co-auteurs en werkte samen met MIND voor het rapport. Ook hij is voor betere persoonlijke begeleiding, maar ziet de onderbezetting bij de GGZ wel als een obstakel. "We weten al lang dat leefstijl een belangrijke rol speelt in zowel de lichamelijke als psychische gezondheid van mensen met een psychische aandoening, en dat leefstijlinterventies kunnen helpen", vertelt hij. "In het huidige rapport gaan we niet in op dát het werkt, maar vooral wat er nodig is om dit in de praktijk te laten lukken." "Zo is dit is niet iets extra's voor op het bordje van bijvoorbeeld enkel de psychiaters of psychologen." We moeten volgens hem breder denken. Zoals werken met verschillende specialisten als ervaringsdeskundigen, diëtisten en beweegprofessionals. "En denk bijvoorbeeld aan het combineren van aandacht voor verschillende leefstijlsaspecten in één interventie, in plaats van enkel losse beweeg- en voedingsinterventies. We zien ook dat die combinatie effectiever is", legt hij uit. "We willen heel graag hier verbeteringen aanbrengen, zowel binnen de GGZ als daarbuiten."

Lees ook Sneller hulp voor mensen met zware psychische problemen: staatssecretaris wil wachtlijsten in ggz nu echt aanpakken