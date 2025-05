Sneller hulp voor mensen met zware psychische problemen: staatssecretaris wil wachtlijsten in ggz nu echt aanpakken

Verschillende staatssecretarissen voor hem probeerden het al en nu is Vincent Karremans aan zet. Deze week presenteerde hij een actieprogramma voor de ggz. Belangrijkste doel: zorgen dat mensen met de zwaarste problemen snel hulp kunnen krijgen en dat mensen met lichtere klachten op andere plekken worden geholpen, bijvoorbeeld bij zogenaamde Steunpunten Zelfregie en Herstel.

Meer dan 278 steunpunten

"We zien dat veel mensen met zware problemen lang moeten wachten en die wil je juist snel helpen. En we zien dat heel veel lichte problematiek ook in de ggz wordt behandeld terwijl dat ook zou kunnen in lotgenotengroepen, of in steunpunten zelfregie waar ervaringsdeskundigen werken", aldus Karremans.

Er zijn op dit moment 278 steunpunten in Nederland, maar dat moeten er meer worden zodat mensen in het hele land kunnen binnenlopen, met of zonder verwijzing van de huisarts. De bedoeling is dat ze daar dan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen trainingen volgen.