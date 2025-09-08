Hoe de economische problemen van Frankrijk ook gevolgen hebben voor ons in Nederland
Dreigt er opnieuw een Europese financiële crisis? In Frankrijk stapelen de problemen zich op vanwege een gigantische staatsschuld. Er moet bezuinigd worden, maar over de manier waarop komt maar geen duidelijkheid.
De Franse premier François Bayrou is inmiddels afgetreden om zijn bezuinigingsplannen. Hij is de vierde premier in twee jaar tijd die vertrekt. Financieel journalist Martin Visser van De Telegraaf legt uit hoe de crisis in Frankrijk ook voor ons gevolgen kan hebben.