Hittegolven kosten ons elk jaar miljarden: nieuw onderzoek brengt risico's voor economie in kaart

Europa stevent af op een hete én peperdure toekomst. Als de komende jaren net zo warm worden als de heetste jaren sinds 2014, kunnen grote economieën zoals die van Frankrijk en Duitsland tot wel 7 procent aan economische groei verliezen.

Blijvende groeiremmer

Nieuw onderzoek van verzekeringsreus Allianz waarschuwt voor gigantische schade door meer warme jaren op komst. Het onderzoek keek naar de komende vier jaar en concludeert dat de wereldwijde economische verliezen door hittegolven in de honderden miljarden euro's kunnen lopen.

"Waar we dit soort hittegolven vroeger als incident zagen, is het nu een blijvende groeiremmer die jaar op jaar miljarden kost," zegt Director Risk Underwriting Benelux Johan Geeroms van Allianz Trade.

'Schoenzolen smolten op heet asfalt'

Bij de FNV herkennen ze dit verontrustende beeld. De cijfers bevestigen wat de vakbond hoort vanuit de dagelijkse praktijk op de werkvloer. "We kaarten het hitteprobleem iedere zomer aan, maar er wordt nog te weinig mee gedaan," vindt bestuurslid Joosje de Lang van de vakbond.

"Ik sprak laatst iemand die op Schiphol werkt en vertelde dat zijn schoenzolen smolten op het hete asfalt. Dan heb je direct een beeld van wat voor extreme omstandigheden dat zijn. Dit soort hitte is ronduit gevaarlijk."