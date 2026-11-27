Het is in tijden niet zo koud geweest in november, afgelopen nacht was op veel plekken zelfs de koudste ooit gemeten op 27 november. Met het weekend voor de deur stijgt de spanning verder: waar kan veilig geschaatst worden? "Luister naar de ijsmeester."

Het vriest, dus stijgt de schaatskoorts: hoe weet je of het ijs veilig is?

De eerste marathon op natuurijs deze winter werd gisteravond in Winterswijk verreden. En ook de amateurs kunnen op veel plekken terecht voor een rondje op een ondergelopen weiland of parkeerplaats. Maar schaatsen op natuurijs? Dat kun je maar beter nog niet doen, waarschuwt ijsmeester Sytse Kroes. IJs leren 'lezen' De beelden van schaatsende mensen in de natuur zijn 'natuurlijk prachtig', zegt Kroes. Hij is ijsmeester bij de Friesche IJsbond en (geo)hydroloog. Maar de vorst van de afgelopen dagen is op veel plekken nog niet genoeg om veilig het ijs op te kunnen, denkt hij. Hoe weet je of het ijs dik genoeg is om te schaatsen? "IJs leren 'lezen' is best wel een uitdaging", erkent Kroes. "Het liefst doe je dat door op te groeien met schaatsen, door er gewoon jaarlijks ervaring mee op te doen. Maar we hebben natuurlijk de jammere situatie in Nederland dat we door klimaatverandering nog maar zo weinig ijs hebben."

Goede uitrusting belangrijk Als je verstandig het ijs op wil gaan, moet je volgens hem daarom 'eigenlijk gewoon wachten totdat de ijsmeesters zeggen dat het veilig is'. Al ziet Kroes dat sommigen daar niet op kunnen of willen wachten. "Tegen hen zeggen we: 'Stel dan in ieder geval je eigen veiligheid voorop.'"

Stel in ieder geval je eigen veiligheid voorop. ijsmeester Sytse Kroes tegen schaatsers die toch natuurijs op gaan

Zijn belangrijkste advies: ga niet alleen het ijs op. Ook een goede - zogenoemde 'Zweedse' - uitrusting is volgens hem belangrijk: "Zorg dat je ijsprikkers bij je hebt en een werplijn die ook echt goed is. En draag een drijvende rugzak." Dat zijn de spullen die je minimaal nodig hebt om uit een wak te komen mocht het fout gaan. Schaatsen tussen koeien Op het Pluismeer in Lage Vuursche, om de hoek bij prinses Beatrix in Kasteel Drakensteyn, durven sommigen het toch al aan. "Het is prachtig", vertelt een man enthousiast. "Echt heerlijk ijs. Zwart, zoals het moet zijn." Ook bij andere voorbijkomende schaatsers is een grote glimlach op het gezicht te zien. "Iedereen is heel vrolijk." De locatie van het meertje lijkt dan ook perfect: in een vennetje, waardoor de bomen direct zonlicht blokkeren en het redelijk windstil is. Ideale omstandigheden om het ijs snel te laten groeien, dus. "Echt geweldig", vertelt een vrouw. "Het is zo mooi hier: de zon, de blauwe lucht, de koeien die hiernaast grazen. Ja, heerlijk."

Bron: EenVandaag Op het Pluismeer bij Lage Vuursche wordt al geschaatst in de natuur

Jongen door ijs gezakt Verderop staat een schaatser die het gisteren ook al aandurfde om een rondje te maken, hij heeft de ijsprikkers om zijn nek. Want hoe weet je of het ijs dik genoeg is? "Nou, als je met z'n tweeën hier staat en je zakt er niet doorheen: dan is het goed", grapt hij. "Maar eerlijk is eerlijk, gisteren was het best wel onzeker nog", moet hij toegeven. "Toen is er ook een jongen door het ijs gezakt. Er zijn nu ook wel wat scheuren en een paar wakken bijgekomen. Dus ja, helemaal veilig is het niet." Toch maakt hij zich geen grote zorgen: "Het is hier tot kniehoogte diep." 'In een andere wereld' Wat maakt het toch dat mensen het risico op een nat pak voor lief nemen en de schaatsen onderbinden? "Het is echt een andere wereld", zegt een van de schaatsers op het Pluismeer. "Ik bedoel: mensen gaan naar festivals en dan gaan ze aan de pillen. Maar dat hebben we hier niet nodig voor een andere beleving. Schaatsen is mooier!"

"Het is het geluid van het ijs: het borrelen, het zingen. Prachtig, dat is waar je voor gaat", vertelt een vrouw over waarom het schaatsen haar zo trekt. Een ander heeft een grote grijns op zijn gezicht en die gaat er voorlopig ook niet van af: "Zeker niet, nee!"