Het is altijd gedoe is als 'POTUS' naar Nederland komt: 'Amerikaanse president roept reacties op'

Opvallend daarin is de rol van social media, zegt Kenny. "Protesten zijn tegenwoordig ook een performance voor een wereldwijd publiek. Het gaat niet alleen om Den Haag of Trump zelf, maar om de wereld die meekijkt. De symboliek van protest is mondiaal geworden."

Volgens Ian Kenny, programmamaker bij het John Adams Instituut, is dat geen verrassing. "Trump is wat je noemt een 'lightning rod' voor protest. Hij raakt aan zóveel gevoelige thema's tegelijk: de NAVO, klimaat, immigratie, democratische waarden, dat trekt een breed scala aan demonstranten aan."

Bezoek in Koude Oorlog

Toch verbleken de protesten die voor de komende dagen zijn aangekondigd bij wat Nederland eerder heeft laten zien bij een bezoek van 'POTUS', oftewel de 'President of the United States of America'. Trump is de zesde Amerikaanse president in functie die naar Nederland komt en ook bezoeken in het verleden gingen niet altijd zonder slag of stoot, weet Kenny.

Hij haalt het bezoek van George H.W. Bush in 1983 aan. "De wereld bevond zich midden in de Koude Oorlog. De NAVO had besloten tot plaatsing van middellangeafstandsraketten in West-Europa als reactie op Sovjet-raketten. Bush was, als vicepresident van Ronald Reagan, in Europa om die koers kracht bij te zetten, maar in Nederland stuitte hij op massaal verzet."

'Amerikaans, dus verdacht'

Reagan werd in die periode als 'de verpersoonlijking van de militaire druk op Nederland' gezien, vult Amerika-deskundige Koen Petersen aan. "Het bezoek van Bush senior aan Nederland viel samen met de opkomst van de vredesbeweging."

"Veel Nederlanders leefden met de angst dat ons land frontgebied zou worden in een mogelijke nucleaire oorlog", legt hij uit. "Alles wat Amerikaans was werd door veel demonstranten in die tijd daarom als verdacht gezien."