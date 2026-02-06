Hard optreden ICE in Minneapolis zet ook lokale politie onder druk: 'Zitten gevangen tussen burgers en ICE'

Amerikaanse president Trump heeft deze week 700 federale agenten teruggehaald uit Minneapolis, maar daarmee blijven er nog steeds 2.000 federale agenten over in de stad. De gemaskerde agenten veroorzaken nog altijd veel onrust.

Oproepen tot hulp

Zo blokkeren bewoners van de stad auto's, organiseren ze lawaaiprotesten bij hotels waar de federale agenten slapen en doen ze er alles aan om ICE het werk onmogelijk te maken.

De agenten, die niet opgeleid zijn voor dit soort situaties, roepen tientallen keren per dag de hulp in van lokale agenten.

Gebrek aan communicatie

"Het gebrek aan communicatie op het hoogste niveau is nog wel het meest frustrerende", zucht Mark Ross. Hij heeft jarenlang gewerkt voor de lokale politie in Saint Paul en Minneapolis, en leidt nu de lokale politievakbond.

Zijn mensen zijn nu al maanden in de hoogste staat van paraatheid en moeten overal in de stad brandjes blussen. Het komt geregeld tot confrontaties tussen ICE en de lokale bevolking. De agenten moeten de boel keer op keer sussen en regelen dat de federale agenten veilig weg kunnen komen.