Hard optreden ICE in Minneapolis zet ook lokale politie onder druk: 'Zitten gevangen tussen burgers en ICE'
Het vertrouwen in de politie begon net terug te komen na de dood van George Floyd. Maar nu staan agenten in Minneapolis opnieuw recht tegenover hun eigen burgers en daar zijn ook zij niet blij mee.
Amerikaanse president Trump heeft deze week 700 federale agenten teruggehaald uit Minneapolis, maar daarmee blijven er nog steeds 2.000 federale agenten over in de stad. De gemaskerde agenten veroorzaken nog altijd veel onrust.
Oproepen tot hulp
Zo blokkeren bewoners van de stad auto's, organiseren ze lawaaiprotesten bij hotels waar de federale agenten slapen en doen ze er alles aan om ICE het werk onmogelijk te maken.
De agenten, die niet opgeleid zijn voor dit soort situaties, roepen tientallen keren per dag de hulp in van lokale agenten.
Gebrek aan communicatie
"Het gebrek aan communicatie op het hoogste niveau is nog wel het meest frustrerende", zucht Mark Ross. Hij heeft jarenlang gewerkt voor de lokale politie in Saint Paul en Minneapolis, en leidt nu de lokale politievakbond.
Zijn mensen zijn nu al maanden in de hoogste staat van paraatheid en moeten overal in de stad brandjes blussen. Het komt geregeld tot confrontaties tussen ICE en de lokale bevolking. De agenten moeten de boel keer op keer sussen en regelen dat de federale agenten veilig weg kunnen komen.
Dweilen met kraan open
Het stoort Ross dat er geen enkele afstemming is tussen de federale diensten en de lokale politie. "Als ze ons van tevoren laten weten waar ze heen gaan en of ze problemen verwachten, kunnen we op tijd opschalen. Nu komen we pas als het al helemaal mis is gegaan en is het dweilen met de kraan open."
Ze accepteren als korps wel dat ICE hier een taak heeft, zegt Ross. En daarbij: "Of we het nu met elkaar eens zijn of niet, we zullen toch moeten samenwerken."
Renee Good en Alex Pretti
De tragische dood van Renée Good en Alex Pretti door kogels van ICE had volgens Ross voorkomen kunnen worden. "Wij kennen deze gemeenschap en weten hoe we hier moeten werken", noemt hij.
Ik vind het enorm tragisch dat er twee mensen zijn overleden, dat hadden we kunnen voorkomen.leider Mark Ross van de politievakbond in Minneapolis
Hij neemt het de federale agenten niet kwalijk maar zegt dat ze een onmogelijke opdracht hebben gekregen. "Als ze nu tegen mij zouden zeggen dat ik als grenswacht aan de Zuidgrens moet werken zou ik ook niet weten hoe het moet. Hetzelfde geldt andersom."
'Laten we samenwerken'
"Als lokale agenten zitten we gevangen in het midden", gaat hij verder. "We doen er alles aan om onze bevolking veilig te houden maar moeten er ondertussen ook voor zorgen dat de federale diensten hun werk veilig kunnen doen."
"Dat die diensten daarbij veel geweld gebruiken, helpt niet. Dat ondertussen president Trump maar ook lokale bestuurders als Tim Waltz en burgemeester Jakob Frey harde woorden gebruiken, helpt ook niet. We zullen hier samen doorheen moeten komen", trekt hij de conclusie. "Laten we samenwerken."