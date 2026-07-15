Hans werd bijna opgelicht na 'campinghack' en waarschuwde daarna andere kampeerders

Hans wist niet dat al zijn boekingsgegevens eerder dit jaar waren gestolen, net als die van bijna 42.000 andere Nederlandse reserveringen. Pas toen zijn creditcardgegevens werden gevraagd, rook hij onraad en besloot hij de camping te benaderen. Die liet weten dat de mail nep was en dat hun boekingssysteem was gehackt. Hans was dus op tijd en besloot daarna andere kampeerders via een grote kampeerderscommunity op Facebook te waarschuwen voor deze phishingmails. Daar bleek hij lang niet de enige te zijn.