Hadden ze gelijk? Martin Visser en Marieke Blom voorspelden in januari het economisch jaar 2025
Donald Trump had nog geen handelstarieven ingesteld en kabinet-Schoof zat net. In die context vroegen wij hoofdeconoom Marieke Blom en economisch commentator Martin Visser voorspellingen te doen voor 2025. Of die zijn uitgekomen, zie je in de video.
Van cryptomunten en inflatie tot de prijs van boodschappen en de huizenmarkt: die voorspellingen vroegen we in januari en nu opnieuw aan het eind van het jaar aan de twee experts.