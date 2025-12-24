Hadden ze gelijk? 'Boekestijn & De Wijk' en Tom van 't Einde deden in januari voorspellingen over het buitenland in 2025

"Vraag je me nu om een voorspelling te doen over de meest onvoorspelbare man op aarde?", lachte Van 't Einde in januari nog. "Ik denk in ieder geval dat we een jaar vol vuurwerk gaan krijgen." Dat bleek een 'understatement', maar wat wist de Amerika-verslaggever goed te voorspellen over Donald Trump?

Volgens De Wijk zijn trends in internationale betrekkingen nog wel redelijk te voorspellen, maar niet welke incidenten op het wereldtoneel zullen gebeuren. Toch waagden hij en collega Boekestijn zich aan een paar. "Het valt mee, toch?", zo zegt de buitenlandcommentator na zijn verwachting over de oorlog in Gaza.