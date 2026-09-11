Grote beloften en schimmige constructies: beter toezicht op commerciële voetbalscholen nodig, zegt wethouder

Uit nieuw onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat de opkomst van commerciële voetbalscholen het amateurvoetbal onder druk zet en valse beloften doet aan voetbalouders en hun kinderen. "Het is een soort handel in profvoetbal-dromen."

Het is de droom van ieder kind: voetballen in een vol stadion als profvoetballer. Maar de realiteit is hard. "Zelfs als je al bij een betaald voetbal-organisatie speelt, is de kans dat je doorbreekt misschien 1 procent", zegt de Amsterdamse sportwethouder Sofyan Mbarki. Beloften Commerciële voetbalscholen beloven kinderen onder andere technisch beter te maken door middel van individuele trainingen, vaak aangeboden door ex-profs. Dit soort voetbalscholen vormen een bedreiging voor het Nederlandse verenigingssysteem, waar vrijwilligers de boel draaiende houden en de sterke schouders, de zwaarste lasten dragen. Dat blijkt uit een analyse van gemeente Amsterdam. Vereniging lijdt Vier jaar geleden constateerde gemeente Amsterdam dat voetbalverenigingen het moeilijk hadden. "Uit een analyse bleek dat het onder andere kwam door de aanwezigheid van een nieuw fenomeen: commerciële voetbalscholen", vertelt Mbarki. De commerciële voetbalscholen concurreren namelijk met het verenigingsleven, en houden zich tegelijkertijd niet aan de regels. Eerder kende de gemeente zo'n 80 commerciële voetbalscholen. Daarvan zijn er nu nog 50 over, waarvan inmiddels de helft wordt gereguleerd. De andere helft is opgegaan in een traditionele voetbalvereniging. Dat is gebeurd na een strenge aanpak van de gemeente Amsterdam, licht Mbarki toe.

Gratis gebruik van velden "De commerciële scholen maakten op zondagen gratis gebruik van gemeentelijke velden die door 90 procent door belastingsgeld worden gefinancierd, terwijl verenigingen netjes de rekening betaalden", aldus Mbarki.

De commerciële scholen maakten op zondagen gratis gebruik van gemeentelijke velden die door 90 procent door belastingsgeld worden gefinancierd, terwijl verenigingen netjes de rekening betaalden Sportwethouder Sofyan Mbarki van de gemeente Amsterdam

Het verdienmodel van deze voetbalscholen leunt bovendien sterk op onzichtbaarheid, legt de sportwethouder uit. Tarieven voor een training kunnen variëren van zo'n 17 euro tot wel 100 euro per individuele training. "Op de websites van de voetbalscholen of op hun Instagram-pagina's worden zelden bedragen genoemd en geldstromen lopen niet altijd via de bank", zegt Mbarki. Ook ontbrak het bij trainers vaak aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een cruciaal aspect bij het werken met minderjarigen. Gemeente grijpt in Omdat de ongereguleerde scholen de traditionele verenigingen 'kannibaliseerden', besloot de gemeente hard in te grijpen. Er werd een duidelijke keuze voorgelegd aan de 56 in kaart gebrachte commerciële scholen in de gemeente Amsterdam. "Of je gaat samenwerken met een vereniging en laat alle financiële geldstromen lopen via de penningmeester van die voetbalvereniging. Of je meld je bij de gemeente aan als eigen entiteit", legt de wethouder uit.

Voor de laatste optie stelt de gemeente wel een aantal eisen op basis van sociale zekerheid: alle trainers bij een voetbalschool moet een VOG hebben en voetbalscholen moeten een commercieel tarief betalen voor het veldgebruik. "Op het moment dat je met een voetbalschool geld gaat verdienen met sport, dan zul je ook moeten betalen", aldus Mbarki.

Meldpunt Na de opening van een speciaal gemeentelijk meldpunt in 2024 kwamen er in het eerste jaar ongeveer 60 meldingen binnen. Ambtenaren gingen de velden op wat soms leidde tot verbale en fysieke confrontaties. "Het was een kat-en-muisspel", zegt Mbarki. "Waar we dachten ze te vinden, waren ze niet en dan stonden ze ineens in een ander deel van de stad." Om verenigingen te helpen tegen commerciële partijen die letterlijk de ruimte op de velden overnamen, moest Amsterdam zelfs een handhavingsbedrijf inzetten. Ook werden veldhuurovereenkomsten keihard opgezegd van clubs die in de praktijk stiekem fungeerden als dekmantel voor commerciële activiteiten. Landelijk probleem Mbarki wil voorop stellen dat voetbal en sport vooral bedoeld is voor plezier en bewegen. En hoewel de Amsterdamse aanpak vruchten afwerpt, waarschuwt zowel de wethouder als het HvA-onderzoek voor een onbedoeld waterbedeffect. "Commerciële voetbalscholen wijken nu uit naar de randgemeenten, en Amsterdamse voetballertjes gaan met hen mee", legt Mbarki uit.