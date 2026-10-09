Grenspomphouders verliezen steeds meer klanten aan Duitsland: 'Ontzettend frustrerend'

Er gaan heel veel ondernemers naar de klote, zegt Roy Smit. Hij runt sinds 2013 een tankstation in het Twentse Losser. Het is de pomp die zijn ouders ooit zijn begonnen, in de jaren tachtig. Toen zijn moeder ziek werd, stapte hij in het familiebedrijf.

Statement

Duitsland verlaagde onlangs opnieuw de accijns op brandstof. Waar je bij Roy in Losser voor 2,67 euro per liter tankt, ben je een paar kilometer over de grens een stuk goedkoper uit. De prijs ligt er zo'n 40 cent lager. "Een groot verschil", zeggen de Nederlanders die we er treffen aan de pomp.

Uit protest tegen het grote prijsverschil bood Roy onlangs zijn benzine aan voor 1,99 euro. "Een mooie prijs en dat moet kunnen", denkt Roy. "Ik wilde een statement maken dat ik het er niet mee eens ben wat er gebeurt met de brandstof." Roy hoopt dat de overheid meedenkt met de ondernemers in ons land. "Er moet wat aan worden gedaan door Den Haag."

Geen gelijk speelveld

Dat vinden ook brancheverenigingen waar tankstationhouders bij aangesloten zijn, zoals Drive en NOVE. De enorme verschillen in prijs zijn voor ondernemers in de grensstreek 'ontzettend frustrerend' zegt Erik de Vries van NOVE. Hij ziet honderden miljoenen liters over de grens verdwijnen. Wat ook Martin van Eijk van Drive herkent, die niet alleen pleit voor een tijdelijke verlaging maar ook voor een structurele oplossing.

"Dit is al jaren aan de gang en het is nog nooit zo erg geweest", zegt Martin van Eijk van Drive Nederland. Niet alleen met Duitsland, het verschil met de Belgische pomp is zelfs zo'n 50 cent. "We hebben een groot probleem met de accijnsstructuur op drank, boodschappen en brandstof." Drive wil graag een gelijk speelveld, gelijke prijzen dus.