'Goede Tijden, Slechte Tijden' 35 jaar op tv: waarom de soap nog steeds zo succesvol is

Van maandag tot donderdag om 20.00 de tv aanzetten om 'Goede Tijden, Slechte Tijden' te kijken: bij veel Nederlandse huishoudens zit die traditie er - na 35 jaar - nog steeds in. Wat maakt de soap zo succesvol? "Maakt het echte leven minder angstig."

Een soapserie zoals 'Goede Tijden, Slechte Tijden' (GTST) is voor veel mensen die het kijken een soort parallelle werkelijkheid, vertelt Irene Costera Meijer. Zij is emeritus hoogleraar Journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar wat soaps kijken betekent, met name voor jongeren. Parallelle werkelijkheid "Alle thema's die er in het echte leven toe doen, komen voor in de soap", begint Costera Meijer. "Liefde, misdaad, avontuur, maar ook bijvoorbeeld werk. En doordat je elke dag op hetzelfde tijdstip naar dezelfde mensen kijkt, wordt je meegenomen in die parallelle werkelijkheid." Dat het tijdstip in die 35 jaar niet is veranderd, is dan ook een groot voordeel, vertelt ze. "Bij andere Nederlandse soaps is er minder energie ingestoken. GTST had vanaf het begin gewoon een duidelijke plek bij RTL."

Gespreksonderwerp Doordat je als kijker dagelijks de personages volgt, krijg je vanzelf ook een bepaalde band met ze. "Je krijgt het gevoel dat je ook vriendschappen of soms ook een haat-liefde-verhouding onderhoudt met de personages daarin. Die lijken op de relaties die je in het echte leven onderhoudt", legt de emeritus hoogleraar uit. Maar er is nog een andere reden waarom het soapgenre populair is. "Wat er in de serie gebeurt, leent zich goed als gespreksonderwerp met je buren, je familie, je kinderen, je ouders", somt ze op. "Omdat het niet over echte mensen gaat, maar het wel voelt alsof het over echte mensen en echte situaties gaat. Dat maakt het heel gemakkelijk om over serieuze onderwerpen, maar soms ook over grappige onderwerpen, door te praten." 'Je kent ze al heel lang' Waar het natuurlijk fictie is, voelt het voor mensen allemaal heel echt. "Je kent de mensen ook al heel lang. Sommige personages draaien al 35 jaar mee. Dus je ontwikkelt een diepe band met ze en tegelijkertijd zijn ze niet bedreigend omdat ze niet deel uitmaken van je familie of je leven." Hetzelfde geldt voor de onderwerpen die voorkomen in de serie. "Ergens over praten wat gevoelig ligt - bijvoorbeeld abortus of seksueel overschrijdend gedrag - is moeilijker te bespreken als het gaat over je eigen familieleden of over jezelf. Dat soort onderwerpen lenen zich gemakkelijker als het gaat over de soap. Dan kan je vragen: 'Wat vind jij ervan dat Laura zo gereageerd heeft? Zou je dat ook zo doen?' Een soap biedt ook een moreel kader aan."

