Goed voor het klimaat, slecht voor de economie: dit zijn de gevolgen van het dalende geboortecijfer

Het geboortecijfer in Nederland lag nog nooit zó laag en een deel van de jonge mensen heeft ook geen interesse in kinderen krijgen. Maar het is de vraag of dat erg is. "Op lange termijn heeft het grote gevolgen voor onze economie."

"Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld 1,4 kinderen. En dat is niet genoeg om de bevolking op peil te houden. Daarvoor zou iedere vrouw eigenlijk 2,1 kind moeten krijgen", vertelt demograaf Daniël van Wijk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). En Nederland is geen uitzondering: in de meeste welvarende landen neemt het geboortecijfer af. Klimaat versus economie Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 1 op de 6 jonge mensen geen interesse heeft in het krijgen van kinderen, onder andere vanwege de kosten en de onzekere staat van de wereld. Ook vindt ruim de helft van de deelnemers dat er al genoeg mensen op de wereld zijn en dat het voor het milieu een stuk beter zou zijn als er minder mensen zijn. "Op de lange termijn is een laag geboortecijfer misschien goed voor het klimaat", reageert demograaf Van Wijk. Maar tegelijk zal het grote gevolgen hebben voor onze economie. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt zullen de effecten te merken zijn. "Er zullen straks minder jonge mensen zijn om voor de ouder wordende bevolking te zorgen."

Zorgen verschoven Maar is het ook erg als de bevolking daalt? Dat hangt af van je perspectief, zegt Van Wijk. "Het is in ieder geval iets waar veel overheden mee te maken krijgen, want de daling zie je in vrijwel alle rijkere landen en ook in steeds meer landen met middeninkomens", zegt hij. Geen enkel Europees land haalt nog de benodigde 2,1 kinderen per vrouw, weet hij. Jarenlang waren er vooral zorgen over overbevolking, maar dat is inmiddels omgeslagen. "Het is nu veranderd in zorgen over onderbevolking en vergrijzing." Kritieke grens van Het land waar vrouwen gemiddeld het minste aantal kinderen krijgen is Zuid-Korea: daar ligt het geboortecijfer op 0,8. "Zo'n cijfer is echt schrikken, want dat betekent dat elke generatie minder dan de helft zo groot is als de generatie daarboven. Dat werkt ontwrichtend voor je maatschappij", zegt Van Wijk.

Mensen vinden het niet zo'n fijn idee als een overheid zich gaat bemoeien met iets dat toch een persoonlijke keuze is. demograaf Daniël van Wijk over overheidsingrijpen bij een laag geboortecijfer

Het is niet zo makkelijk te zeggen of en wanneer een overheid mag ingrijpen. "Experts hebben weleens aangegeven dat wanneer het gemiddelde kindertal van een land onder de waarde 1 zakt, dit dan door de meeste demografen wordt gezien als een kritieke waarde om als overheid in te grijpen." Ook in Nederland is dit genoemd in het toonaangevende rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Overheidsingrijpen Maar het is de vraag of overheidsingrijpen zin heeft. "Het algemene beeld is: een overheid kan wel iets doen, maar dat gaat geen enorme gevolgen hebben", zegt Van Wijk. In Frankrijk - waar het geboortecijfer rond de 1,6 ligt - stuurt de overheid vanaf deze maand een brief naar alle 29-jarigen over hun vruchtbaarheid. Maar Van Wijk denkt niet dat zo'n brief helpt. "Mensen vinden het niet zo'n fijn idee als een overheid zich gaat bemoeien met iets dat toch een persoonlijke keuze is."