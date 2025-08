Geweld op Westelijke Jordaanoever steeds heftiger, ziet ook Nederlandse hulporganisatie: 'Iedereen die Palestijns is, loopt risico'

De Westelijke Jordaanoever, ook wel West Bank genoemd, is een van de twee Palestijnse gebieden. Het ligt aan de oostkant van Israël en is sinds 1967 opgedeeld in drie zones.

In twee zones heeft de Palestijnse Autoriteit geheel of gedeeltelijk de macht, althans op papier. Maar in de praktijk wordt het gebied sinds 1967 bezet en is vooral het Israëlische leger een belangrijke aanwezigheid.

In het gebied worden bovendien nederzettingen gebouwd, door zogenoemde kolonisten. Volgens de VN zijn deze nederzettingen illegaal, omdat ze op Palestijns grondgebied zijn.H

Hier wordt door het Israëlische leger echter weinig gedaan. Volgens schattingen wonen er tussen de 450.000 en 700.000 kolonisten in het gebied en leven er ongeveer drie miljoen Palestijnen.