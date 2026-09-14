Geweld blijft probleem bij amateurvoetbal: waarom een oplossing niet alleen bij de KNVB ligt

Incidenten zoals dat van afgelopen weekend, bij de wedstrijd tussen clubs IJsselmeervogels en GVVV, zijn lang niet zeldzaam. Afgelopen seizoen liepen zelfs 1.200 amateurwedstrijden zo uit de hand dat spelers maandenlang werden geschorst of zelfs hele teams uit de competitie werden gezet.

Mate van onvrede

En niet alleen tussen spelers, coaches, trainers of scheidsrechters gaat het fout. Eerder dit jaar deed EenVandaag een rondgang onder tientallen topamateurclubs over wat zij meemaken qua agressie. Daaruit bleek dat 4 op de 5 clubs te maken hadden of hebben gehad met agressie vanuit het publiek.

Sommige clubs zijn het geweld zo zat, dat ze zelf competities beginnen. Dat is volgens hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers een slecht teken. "Dat zegt vooral dat ze een grote mate van onvrede voelen over hoe het nu gaat. En dat moet je in beginsel als bond ook nooit willen."