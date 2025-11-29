Gemeentes willen fatbikes zelf kunnen verbieden en omzeilen wetgeving: 'Signaal naar landelijke politiek'

De Amsterdamse wethouder van verkeer Melanie van der Horst (D66) plaatste deze week een filmpje op social media waarin ze de noodklok luidde: maatregelen vanuit Den Haag gaan te langzaam en dus grijpt Amsterdam zelf in.

Landelijke wetgeving omzeilen

'Niets doen is geen optie', zegt de wethouder in het filmpje. Van der Horst wil via de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een verbod invoeren op fatbikes. De eerste plek in de hoofdstad moet het Vondelpark zijn.

Amsterdam is niet de eerste gemeente die kijkt naar een verbod op fatbikes. In de gemeente Enschede werd afgelopen zomer een motie van een VVD-raadslid aangenomen om fatbikes in het centrum van de stad te verbieden. Ook die gemeente omzeilt de landelijke wetgeving door het verbod op te nemen in de APV.

Anders dan een e-bike

Het betekent dat de fatbikes op bepaalde tijden verboden gaan worden in het stadscentrum van Enschede. "Wij denken dat je fatbikes wel degelijk kunt onderscheiden van andere fietsen", vertelt de Enschedese wethouder Marc Teutelink.

"Een fatbike is moeilijker wendbaar, kunnen veel sneller, zijn vaak opgevoerd en er zitten vaak meerdere mensen op."