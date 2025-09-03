Fatbikes van het fietspad halen of zelfs helemaal verbieden? Waarom gemeenten dat niet zomaar kunnen doen

Voor vijf grote steden is het genoeg: zij willen af van fatbikes en andere elektrische voertuigen op het fietspad. Maar die naar de straat verbannen of helemaal verbieden, is zo makkelijk nog niet. Wat mogen gemeenten eigenlijk? "Geen aparte categorie."