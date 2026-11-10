Gemeenten worstelen met overlastgevende Oekraïners: ook na vondst messen en drugs blijft opvang verplicht

Tientallen gemeenten in Nederland weten zich geen raad met Oekraïense vluchtelingen die overlast veroorzaken in de opvang. Zelfs al maken ze zich schuldig aan gewelddadig gedrag of vermeende criminele activiteiten, iedere keer als overlastgevers uit de opvang worden gezet, oordeelt de rechter dat ze toch moeten worden opgevangen.

'Drugslab' in opvang

Ook in Hengelo heeft de gemeente geprobeerd om overlastgevers 'uit te zetten'. Recent kwam daar een anonieme tip binnen over twee Oekraïense broers in de opvang, vertelt locatiemanager Simone van Rooij. Er volgde een inspectie van hun kamer: "We vonden veel verschillende soorten drugs."

En dat niet alleen. "Ook allerlei chemische vloeibare stoffen, zoutzuur, kookplaatjes, mini-weegschaaltjes, veel telefoons en een groot steekwapen", somt Van Rooij op. De kamer lag dus vol met spullen om drugs mee te maken.

Naar de rechter

De vondst was voor de gemeente aanleiding om de twee mannen onmiddellijk uit de opvang te zetten. "We moeten ook zorgen voor de veiligheid van alle andere mensen op die locatie", benadrukt Van Rooij. "En dat kan niet als we toestaan dat mensen hier jerrycans met zoutzuur op hun kamer hebben."