Geloven is populair bij gen Z: Lindsey (26) bekeerde zich tot de islam, Mae (16) werd christelijk

Dat religie gen Z aantrekt, blijkt uit onderzoeken zoals 'God in Nederland'. En dat is opvallend, want decennialang daalde per generatie het percentage dat zei religieus te zijn.

Welk geloof gekozen wordt verschilt, maar de islam en het christendom lijken vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Toch zijn er opvallend veel overeenkomsten tussen Mae en Lindsey. Wij spraken ze over hun geloof en wat er nu anders is in hun leven.