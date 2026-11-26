Deze nieuwe methode hielp het afgelopen jaar bij het oplossen van zo'n vijf cold cases. "Hey Y-chromosoom, afgekort Y-DNA, wordt overgegeven van vader op zoon en daarbij verandert er nauwelijks iets", legt forensische onderzoeker Arnoud Kal uit over het stukje DNA dat alleen aanwezig is bij mannen. "Dat betekent dus dat vaders, zoons, kleinzoons, grootvaders, ooms, neven en zelfs achterneven hetzelfde DNA hebben op dat chromosoom."

DNA voor politie-onderzoek

Dit maakt het voor onderzoekers makkelijker om DNA met elkaar te vergelijken. "Het DNA van mijn achterneef zegt ook iets over mij." Als er een mannelijk familielid dan bekend is in de databank van de politie, is het een stuk makkelijker voor hun om de dader van een zaak te vinden. "Want stel de neef heeft het niet gedaan, dan kunnen ze via hem terechtkomen bij de persoon die ze wél zoeken."

Maar de nieuwe methode roept, ondanks het succes, ook vragen op. DNA wordt tegenwoordig namelijk niet alleen door politie of tijdens bevolkingsonderzoeken verzameld. Commerciële databanken, waar mensen vrijwillig wangslijm mee delen om meer te leren over hun familiegeschiedenis, zijn populair. In eerdere vastgelopen zaken werden gegevens van klanten al gebruikt voor politie-onderzoek. Vraag is dan ook of dit nu vaker voor gaat komen. Ook wel; kan de politie straks ook naar jouw DNA kijken?