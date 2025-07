Presentator Roos Moggré liet haar eigen DNA onderzoeken: 'Ik had dus zomaar een wielrenner op niveau kunnen worden'

"Wat? Is mijn lijf geschikt voor wielrennen of marathonlopen? Ik moest hardop heel hard lachen en keek vol verbazing. Zo had ik nog nooit naar mezelf gekeken." Presentator Roos Moggré vertelt over het onderzoek dat ze liet doen naar haar eigen DNA.

"Allebei de sporten staan op z'n zachtst gezegd nogal ver van mij af. Bij wielrennen denk ik vooral aan mannen in middelbare leeftijd in een te strakke broek en bij marathons zie ik vooral megafitte en sportieve topsporters voor me, of frisse Gen Z'ers met een soort permanente levenshaast." Lijf zegt iets anders "Maar bij allebei de sporten denk ik in ieder geval niet aan mezelf. Een marathon of wielrenwedstijd? Ik moet er om heel eerlijk te zijn niet aan denken. Toch zegt mijn lijf blijkbaar iets anders." "Ik liet met behulp van wangslijm een commerciële test doen naar mijn sportgenen voor een serie reportages over de laatste ontwikkelingen op DNA-gebied. Er zijn allerlei DNA-testen te koop online. We vonden het interessant om er eentje uit te pikken en te laten bekijken door een deskundige."

'Het zit in je genen' op tv Het zit in je genen, maar wat dan precies? Je aanleg voor topsport, een erfelijke ziekte of een afwijking? En wat betekent het voor jou als iets in je genen besloten ligt? Voor een vijfdelige serie van EenVandaag leidt presentator Roos Moggré ons rond door de wereld van DNA. Met patiënten, sporters en deskundigen verkent zij de wereld van de genen en de mogelijkheden die hierin besloten liggen. En Roos laat ook haar eigen genen onderzoeken. De EenVandaag-serie over genen is te zien in de reguliere EenVandaag-uitzendingen van maandag 21 juli tot en met vrijdag 25 juli om 18.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Kleine lettertjes lezen "Spannend vond ik het niet. Ik vond het vooral heel leuk: eindelijk gerechtigheid. Ik ben dus echt een #fitgirl... Diep van binnen dan. Over het afstaan van DNA hebben we wel lang gesproken. En dat is ook iets om goed over na te denken bij online testen." "Het is vaak niet duidelijk wat de bedrijven ermee doen. En dat kan schadelijk zijn. Dus geef nooit zomaar je DNA af zonder het lezen van de kleine lettertjes. En veel testen beloven van alles maar maken het niet waar. Dus voor echte gezondheidsvragen ga ik naar een echte arts en niet naar een online bedrijf."

Hoofd roept 'NEE!' "Volgens emeritus-hoogleraar farmaceutische genmodulatie aan de Rijksuniversiteit Groningen Hidde Haisma was de uitslag van mijn DNA-onderzoek heel helder: mijn lijf is dus geschikt voor duursporten. Wie had dat kunnen denken? Ik had dus zomaar een wielrenner van niveau kunnen worden. Als ik de commerciële test met wangslijm moet geloven dan." "Maar aan die test zit wel een nadeel. Er wordt alleen gekeken naar je fysieke toestand en niet je mentale wilskracht. En laat nou vooral dat laatste bij mij een probleem zijn: mijn lijf kan namelijk zeggen wat het wil, mijn hoofd roept bij een marathon heel hard 'NEE!'. Dus van die topsportcarrière was het waarschijnlijk toch nooit gekomen." Ethische discussies "Het is echt interessante informatie. Zo leerde ik ook dat ik niet blessuregevoelig ben. En met genetisch onderzoek kun je bij jonge kinderen op een voetbalclub bijvoorbeeld beter voorspellen of ze geschikt zijn voor de topsport. Tegelijk zitten daar ook allerlei ethische discussies aan vast." "Hoe ver kun je gaan? Je mentale wilskracht is op jonge leeftijd nog niet te testen. Dus genenonderzoek kan interessant zijn, maar het mag denk ik niet te belangrijk worden. Ik denk wel dat als we in de toekomst allemaal ons eigen DNA-paspoort krijgen, we beter geholpen kunnen worden en artsen doeltreffender kunnen behandelen."