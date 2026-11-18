Waar meeste gamers de uren aftellen tot zij morgen eindelijk het langverwachte GTA 6 kunnen spelen, heeft Martin Verschoor van ID Games al weken toegang tot 'Vice City'. En dus tot de verhaallijn, de visuals én alle knipogen naar de realiteit.

Waar morgen voor niet-gamers een gewone donderdag is, is de game-wereld al weken in rep en roer. Wat we kunnen verwachten van het zesde deel in het Grand Theft Auto-universum? Creatief directeur Martin Verschoor van gameplatform ID Games heeft als een van de enigen het spel al gespeeld en kan een tipje van de sluier oplichten. Lang gewacht "We mogen er eindelijk over praten", lacht Verschoor. Als hoofdredacteur heeft hij een speciaal privilege: hij heeft het spel al van binnen gezien. En het stelt hem overduidelijk niet teleur. "Het moment dat je hem aanzet, je die controller pakt: dan voelt het gewoon onwerkelijk", omschrijft hij. "We leven hier al jaren naartoe." De game is namelijk meerdere keren uitgesteld. "Op een gegeven moment dacht ik: bestaat die game wel?", blikt Verschoor terug.

'Je hoofd ontploft' Maar nu is het dus zover. "Het is echt en wat we in de trailers hebben gezien, hoe goed het er daar uitziet, zie jij straks op je eigen scherm. En dan kan niks anders dan dat je hoofd 'ontploft'." Volgens Verschoor is dat niet overdreven gezegd, de game zou technisch ongeëvenaard zijn. "Ik kan er gewoon niet bij met mijn hoofd hoe ze dat hebben gekregen op een gameconsole die al jaren uit is." Hij heeft het over de PlayStation 5, waarop de game in eerste instantie wordt uitgebracht. Er zijn geruchten dat er begin volgend jaar een versie wordt uitgebracht voor op de pc, maar een datum is nog niet bekend. Een simulatie GTA is een spel waarin geweld een grote rol speelt. Het is een zogenaamde 'openwereldgame', waarin je vrijwel alles kunt doen wat ook in de 'gewone' wereld kan, maar ook auto's kan stelen of missies uit kan voeren. Tegelijkertijd heeft de game ook een verhaallijn die je kunt volgen.

Vanaf moment één ben je betrokken met die hoofdpersonages en zit je erin, word je meegesleept. Hoofdredacteur Martin Verschoor van gameplatform ID Games

"Dit is een complete ervaring", vertelt Verschoor. "Een heel mooi geschreven verhaal. Vanaf moment één ben je betrokken met die hoofdpersonages en zit je erin, word je meegesleept. En alles in die wereld is interactief. Dus het is bijna geen videogame meer, maar simulatie. Het is bizar." Spiegel voor maatschappij De game houdt in alle versies een soort maatschappelijke spiegel voor, met name met oog op de Amerikaanse cultuur. Techjournalist Joe van Burik van BNR blikt terug op de vorige versies. "In de allereerste games speelde je fictieve versies van Los Angeles, New York City en Miami." "Juist omdat bijna al die GTA-games zich in de VS afspelen, is het altijd inhaken op wat gebeurt er in dat land. De ongelijkheid, de politieke retoriek, de hyperkapitalisatie: allemaal elementen die je terugzag in gesprekken op de radio in het spel zelf, maar ook in wat jij deed."

Zijn tijd vooruit Van Burik geeft als voorbeeld: "Dan ben je in de game niet alleen mensen in de onderwereld aan het helpen, maar moet je ook ineens de presentatie van een tech-CEO over een nieuwe smartphone dwarsbomen en zelfs een aanslag plegen."

"Dat zijn dingen die we in 2013 (toen de vorige GTA werd uitgebracht, red.) eigenlijk nog niet voor mogelijk hielden dat het echt kon gebeuren. En nu is dat opeens een beeld dat we wel kunnen voorstellen", licht hij toe. "Dus GTA is altijd zijn tijd vooruit geweest als het gaat om het op de hak nemen, bekritiseren en je aan het denken zetten over de Amerikaanse maatschappij." Echt of een game? Hoe dat er in GTA 6 uitziet? "De game laat bijvoorbeeld zien wat er allemaal in Amerika gebeurt op geopolitiek vlak", kan Verschoor in ieder geval al vertellen. Daarnaast is er een grote focus op popcultuur. "Wat er gebeurt in muziek, wat er gebeurt in film en op gebied van influencers." Waar GTA vaak 'larger than life' is, een overdreven of opgeblazen versie van de echte wereld, is dat in de huidige maatschappij niet meer 'nodig', vertelt Verschoor. "Zet nu een willekeurig nieuwsbericht aan op het journaal en het is bijna een weerspiegeling van wat er in GTA gebeurt. Dan zit je te kijken: is dit nou echt of een game?"

Vrij gevraagd? Eén ding staat vast, volgens Verschoor: het jarenlange wachten op deze game is het voor hem waard geweest. De hoofdredacteur moet - in tegenstelling tot veel fans die vrij hebben gevraagd - gewoon op de werkvloer zijn donderdag. "Maar we gaan komende dagen hier met iedereen vieren dat de game uitkomt."