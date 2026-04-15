Fiets gestolen? Daniël gaat op jacht om hem terug te vinden: 'Een boefje is mooi meegenomen'

Het is de Week van de Gestolen Fiets. Jaarlijks verdwijnen in Nederland honderdduizenden fietsen, vaak zonder dat ze ooit terugkomen. Maar er zijn ook mensen die er juist hun werk van maken om die fietsen op te sporen.

Zoals Daniël van het Recovery Team, die met zijn bedrijf jaagt op gestolen fietsen. Hij spoort fietsen van klanten op, maar plukt ook verdachte tweewielers van de straat, vertelt hij vanuit zijn zwarte bestelbus. "Ik heb vandaag een casus in Haarlem waar ik even langs moet, en ik ken hier ook een plek waar veel gestolen fietsen opduiken. Daar vind ik het 's ochtends altijd wel even interessant om langs te rijden en een kijkje te nemen." GPS-trackers Een gestolen fiets in het wild tegenkomen vind hij het mooiste, vertelt Daniël. "Als er geen GPS-tracker in zit, en je een fiets die gisteren gestolen is een dag later alweer kan terugbrengen naar de eigenaar. Dat zijn de leukste dingen om te doen." Als een fiets wel een GPS-tracker heeft, is het eenvoudiger. "Als mensen bij mij melden dat hun fiets gestolen is, krijg ik dat binnen een paar seconden binnen."

Boevenjacht "Het klinkt spannender dan het daadwerkelijk is", lacht Daniël over zijn beroep. Hij draagt een speciale jas en een bodycam. "Het is meer fietsenjacht dan boevenjacht. Als er een keer een boefje bij komt is het mooi meegenomen, maar dat is niet primair mijn doel." Als hij een fietsendief tegenkomt, mag hij die niet in zijn bestelbus gooien. "Dan word ik aangeklaagd voor gijzeling, dus laten we dat maar niet doen, haha. Het wordt eerder in bedwang houden, verbaal of fysiek, en dan de politie erbij roepen." Niet zonder gevaar En dat is toch niet zonder gevaar. "Je moet niet laks worden en denken: ach, het is maar een fietsendief. Die fietsendief kan ook een prikkertje in zijn zak hebben." "Ik heb het een keer meegemaakt met een gozer die ik aan probeerde te houden", vervolgt Daniël. "Dat werd worstelen. Achteraf had ik zijn tas te pakken gekregen, en zat er een schaar in. Dat is toen net goed afgelopen. Vandaar dat ik nu altijd een steek- en kogelwerend vest draag."

Politie De ene week komt er niets binnen, de andere week drie meldingen per dag, vertelt Daniël. "Dan is het ineens heel saai, maar ja, dan ga ik zelf werk creëren door te gaan rijden en op zoek te gaan naar gestolen fietsen." Als een vermoedelijk gestolen fiets niet vast staat, kan Daniël aan de slag. "Als ik de eigenaar ken en de fiets gewoon los staat kan ik hem meenemen en terugbrengen. Ik geef het door aan de wijkagent, de politie vindt het voor de statistieken wel prettig om te weten waar ik hem gevonden heb. Als de fiets vaststaat in een woning of iets dergelijks, dan zal de politie in actie moeten komen." E-bike zonder slot Daniël heeft nog geen melding gekregen, maar ondertussen wel een kandidaat gespot. "Ik zag net een fiets staan die daar volgens mij niet hoort. Een mooie, glimmende e-bike zonder slot." Met een app kan hij het framenummer opzoeken. "Hij staat zonder slot op een industrieterrein, ik durf wel te zeggen dat hij gestolen is", concludeert Daniël. Zonder framenummer mag hij de fiets niet inladen. "Ik kan hier nu een halfuur bij blijven staan en aan de fabrikant vragen waar ik het framenummer kan vinden. Maar als die er niet is sta ik hier voor niets. Dus ik kies vrij snel eieren voor mijn geld."