Fiets gestolen? Daniël gaat op jacht om hem terug te vinden: 'Een boefje is mooi meegenomen'
Het is de Week van de Gestolen Fiets. Jaarlijks verdwijnen in Nederland honderdduizenden fietsen, vaak zonder dat ze ooit terugkomen. Maar er zijn ook mensen die er juist hun werk van maken om die fietsen op te sporen.
Zoals Daniël van het Recovery Team, die met zijn bedrijf jaagt op gestolen fietsen. Hij spoort fietsen van klanten op, maar plukt ook verdachte tweewielers van de straat, vertelt hij vanuit zijn zwarte bestelbus. "Ik heb vandaag een casus in Haarlem waar ik even langs moet, en ik ken hier ook een plek waar veel gestolen fietsen opduiken. Daar vind ik het 's ochtends altijd wel even interessant om langs te rijden en een kijkje te nemen."
GPS-trackers
Een gestolen fiets in het wild tegenkomen vind hij het mooiste, vertelt Daniël. "Als er geen GPS-tracker in zit, en je een fiets die gisteren gestolen is een dag later alweer kan terugbrengen naar de eigenaar. Dat zijn de leukste dingen om te doen."
Als een fiets wel een GPS-tracker heeft, is het eenvoudiger. "Als mensen bij mij melden dat hun fiets gestolen is, krijg ik dat binnen een paar seconden binnen."
Boevenjacht
"Het klinkt spannender dan het daadwerkelijk is", lacht Daniël over zijn beroep. Hij draagt een speciale jas en een bodycam. "Het is meer fietsenjacht dan boevenjacht. Als er een keer een boefje bij komt is het mooi meegenomen, maar dat is niet primair mijn doel."
Als hij een fietsendief tegenkomt, mag hij die niet in zijn bestelbus gooien. "Dan word ik aangeklaagd voor gijzeling, dus laten we dat maar niet doen, haha. Het wordt eerder in bedwang houden, verbaal of fysiek, en dan de politie erbij roepen."
Niet zonder gevaar
En dat is toch niet zonder gevaar. "Je moet niet laks worden en denken: ach, het is maar een fietsendief. Die fietsendief kan ook een prikkertje in zijn zak hebben."
"Ik heb het een keer meegemaakt met een gozer die ik aan probeerde te houden", vervolgt Daniël. "Dat werd worstelen. Achteraf had ik zijn tas te pakken gekregen, en zat er een schaar in. Dat is toen net goed afgelopen. Vandaar dat ik nu altijd een steek- en kogelwerend vest draag."
Politie
De ene week komt er niets binnen, de andere week drie meldingen per dag, vertelt Daniël. "Dan is het ineens heel saai, maar ja, dan ga ik zelf werk creëren door te gaan rijden en op zoek te gaan naar gestolen fietsen."
Als een vermoedelijk gestolen fiets niet vast staat, kan Daniël aan de slag. "Als ik de eigenaar ken en de fiets gewoon los staat kan ik hem meenemen en terugbrengen. Ik geef het door aan de wijkagent, de politie vindt het voor de statistieken wel prettig om te weten waar ik hem gevonden heb. Als de fiets vaststaat in een woning of iets dergelijks, dan zal de politie in actie moeten komen."
E-bike zonder slot
Daniël heeft nog geen melding gekregen, maar ondertussen wel een kandidaat gespot. "Ik zag net een fiets staan die daar volgens mij niet hoort. Een mooie, glimmende e-bike zonder slot." Met een app kan hij het framenummer opzoeken. "Hij staat zonder slot op een industrieterrein, ik durf wel te zeggen dat hij gestolen is", concludeert Daniël.
Zonder framenummer mag hij de fiets niet inladen. "Ik kan hier nu een halfuur bij blijven staan en aan de fabrikant vragen waar ik het framenummer kan vinden. Maar als die er niet is sta ik hier voor niets. Dus ik kies vrij snel eieren voor mijn geld."
Bakfietsen populair
Er worden volgens Daniël meer dan 80.000 elektrische fietsen per jaar gestolen. "Over het algemeen wordt een nieuwe fiets binnen één of twee maanden na aankoop wel een keertje gejat. Zeker de bakfietsen, die zijn tegenwoordig heel populair."
Daar kan de eigenaar niet altijd wat aan doen. "Die bakfietsen worden misschien wel vaker 's nachts uit parkeergarages gehaald dan van de straat." Maar in de helft van de gevallen heeft iemand de fiets 'heel even' maar op één slot vastgezet. "Wat helpt bij een e-bike: koop een heel duur slot", adviseert Daniël. "Zo eentje die voor motoren is gemaakt. En denk in plaats van een kettingslot ook eens aan een beugelslot. Die zijn moeilijker open te krijgen."
Een leuk bedrag
Het is vandaag een rustige dag. "Die zitten er helaas ook bij", zegt Daniël. "Dan zit er niet zoveel spannends tussen."
Daniêl krijgt 'een leuk bedrag' voor elke teruggebrachte fiets, vertelt hij met een grote glimlach. "Ik heb afgesproken om geen uitspraken te doen over hoe hoog dat bedrag is, maar ik word wel blij als ik een fiets heb gevonden. Het zijn wel bedragen waar je je bed voor uitkomt, we hebben het niet over tientjes."