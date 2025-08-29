Felix slaapt beter sinds hij apart van zijn vrouw ligt: 'Intimiteit kan op andere momenten'

Felix Degenaar slaapt sinds een aantal maanden apart van zijn partner. Dat heeft een positieve impact op zowel hun slaapkwaliteit als de relatie zelf. Toch ziet hij veel vooroordelen rond dit onderwerp. "Mensen denken snel dat er iets aan de hand is."

In een samenleving waarin samen slapen wordt gezien als een bewijs van liefde en verbondenheid, voelt apart slapen voor sommige mensen als een breuk met de norm. Toch zien experts dat het in sommige gevallen juist rust en verbinding kan brengen. Slaapkwaliteit Al meer dan 20 jaar heeft Felix (61) last van slaapproblemen. Volgens slaapcoach Carinha Uytterhoeven mogen de negatieve gevolgen van slecht slapen niet worden onderschat. Minder energie en een mistig gevoel in je hoofd zijn de eerste dingen die iemand zal merken na een slechte nachtrust. Daar komt bij dat langdurig slecht slapen het risico op hartziekten en diabetes verhoogt, zegt Uytterhoeven. In een poging om Felix' slaapkwaliteit te verbeteren heeft hij met zijn partner besloten om apart van elkaar slapen uit te proberen. "De kwaliteit van slaap is eigenlijk beter geworden nadat we in aparte bedden zijn gaan slapen", zegt Felix. Ook zijn partner merkt verbetering in haar slaapkwaliteit. "Als je naast iemand ligt die slaapproblemen heeft, dan krijg je er zelf ook stress van", zegt Felix.

'Twee soorten mensen' Relatietherapeut Annette Bolhuis benadrukt de invloed van verschillende slaapritmes. "Als de één wakker is, eruit gaat of juist in bed gaat liggen, dan krijgt de ander dat toch vaak wel mee", merkt ze op. Ook de verzorging van een baby 's nachts, snurken of het onrustig slapen van de ene persoon kan de slaap van de andere persoon verstoren, volgens Bolhuis.

Een betere nachtrust zorgt ook voor een betere relatie relatietherapeut Annette Bolhuis moedigt stellen aan om apart te slapen

Maar dit geldt niet voor iedereen. Volgens Uytterhoeven zijn er twee soorten mensen als het over samen slapen gaat. De ene groep vindt het fijn en haalt er veiligheid uit. Hierdoor slapen mensen uit deze groep dieper en beter als ze samen met iemand slapen. De andere groep is alerter en gevoeliger voor prikkels zoals licht en geluid. "Op het moment dat je alert bent en alles hoort, dan krijg je dus ook alles mee van je partner. Dan wordt het slapen gewoon lastiger", zegt Uytterhoeven. Geen makkelijke stap Apart slapen kan voor sommige mensen dus een positief effect hebben op de slaapkwaliteit, zoals bij Felix en zijn partner. Ook relatietherapeut Bolhuis herkent dit. Als een koppel de stap durft te zetten, voelen ze zich vaak opgelucht en gehoord en hebben een betere nachtrust. "En een betere nachtrust zorgt ook voor een betere relatie, want je bent meer uitgerust, dus je kunt ook je emoties beter reguleren", zegt ze. Toch is het voor veel mensen geen makkelijke beslissing, merkt Bolhuis. Ze ziet dat mensen niet zo snel de stap zetten om apart te slapen. "Vaak moet het best wel erg zijn. Pas als mensen echt heel slecht slapen, zetten ze de stap om in andere kamers te gaan liggen."

Apart slapen: slecht voor je relatie of juist een uitkomst?

Schaamte en schuld Bolhuis ziet vooral bij vrouwen gevoelens van schaamte en schuld als zij liever apart willen slapen. Vrouwen zien het als een egoïstische keuze, en aan egoïstisch zijn hangt een negatieve connotatie, zegt ze. "Vrouwen zijn over het algemeen geconditioneerd om voor de relatie te zorgen, om aan verwachtingen te voldoen, om te conformeren, zichzelf weg te cijferen en om niet 'egoïstisch' te zijn."

Aan de andere kant ziet Bolhuis dat mannen daar narrig over kunnen zijn. Mannen maken zich zorgen om het gevoel van verbondenheid in de relatie, en zijn bang voor afwijzing. Bovendien geloven mannen vaak dat het ten koste gaat van de fysieke intimiteit in de relatie. Het compromis Het is een hardnekkig vooroordeel: 51 procent van de ondervraagde mensen uit het EenVandaag Opiniepanel vindt dat standaard apart slapen van je partner slecht is voor de intimiteit in een relatie. Niet per se, zegt Bolhuis. "Fysieke intimiteit kan ook overdag." Liefde gebeurt niet alleen onder een dekbed, zegt ze. "Liefde zit hem veel meer in het compromis, in het luisteren naar elkaar, de emotionele verbondenheid en het aanraken. Dat kan natuurlijk ook allemaal overdag." En als mensen lekkerder in hun vel zitten, is de verbinding tussen elkaar ook beter, besluit Bolhuis. Ook Felix merkt geen afname van fysieke intimiteit in zijn relatie. "We hebben de intimiteit niet 's avonds of 's nachts, daar hebben we andere momenten voor", zegt hij.