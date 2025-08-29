Meerderheid van koppels vindt apart slapen niet normaal, 1 op de 6 doet het wél

Apart van elkaar slapen: 17 procent van de samenwonenden doet dat regelmatig. Toch is het taboe. Een meerderheid van de koppels die onder één dak wonen (59 procent) noemt het abnormaal. "Elke partner doet er weer moeilijk over."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 15.000 mensen die samenwonen met hun partner. Samenwonen betekent lang niet voor iedereen dat je in hetzelfde bed slaapt. Soms omdat het 'gewoon' fijn is, maar veel vaker gedwongen, door gesnurk, een kind of verschillende slaapritmes. Depressief door slaaptekort Verreweg de meest genoemde reden voor stellen om 's avonds hun eigen weg te gaan, is het gesnurk of gewoel van één van de partners. 60 procent van de apart slapende stellen geeft dit aan. "Door zijn gesnurk werd ik elke nacht meerdere keren wakker, en na ongeveer een jaar was de koek op", deelt een panellid. "Ik werd door slaaptekort een soort van depressief. Ik kreeg negatieve gedachten, ik herkende mezelf niet meer. Toen ik apart ging slapen werd ik snel weer de oude." 'Het duwt ons uit elkaar' Ook kinderen kunnen slaapgewoontes veranderen. Van de ouders zegt ongeveer een op de vijf (18 procent) bijna nooit samen te slapen. Ze zien het als een uitkomst. Een jonge ouder zegt in het onderzoek: "We missen het samen slapen soms wel, maar apart slapen heeft toch meer voordelen voor ons, waardoor we toch die keuze maken. We slapen beiden beter."

Ik merk dat het ons uit elkaar duwt op intiem vlak Een panellid dat apart slaapt vanwege een baby

Maar er is ook een groep apart slapende ouders die teleurgesteld is. "Mijn partner wil graag naast onze baby slapen, maar ik heb liever dat de baby op haar eigen kamer gaat. Ik merk dat het ons uit elkaar duwt op intiem vlak, maar ook op intellectueel gebied. We praten minder en raken elkaar niet meer aan. Het hoort er ook wel bij." Slecht voor intimiteit? Is zo'n 'sleep divorce' volgens het panel slecht voor de intimiteit in een relatie? Dat ligt eraan hoe vaak je apart slaapt, zeggen deelnemers. Als het af en toe gebeurt, is het niet erg, is de ervaring van 82 procent van de mensen die dat weleens doen. Maar wanneer het de standaard wordt, zijn de meningen meer verdeeld. 43 procent van de mensen die weleens apart slapen, vindt het wel slecht voor de intimiteit als partners nooit meer in hetzelfde bed slapen. Toch, zeggen zij, zijn er ook manieren om elkaar alsnog op te zoeken, waardoor de voordelen opwegen tegen de nadelen. "Onze relatie is veel beter als we allebei goed slapen, en er is daardoor ook meer ruimte voor intimiteit. Regelmatig apart slapen is voor ons een goede manier."

'Ik wil, partner fel tegen' De angst voor minder intimiteit in de relatie is ook een veelgehoord bezwaar bij mensen die het voorstellen aan hun partner. 7 procent van de samenwonenden wil wel vaker in een ander bed liggen, maar krijgt nul op het rekest van de partner. "Ik zou best een slaapkamer voor mezelf willen", vertelt een deelnemer. "We hebben nog drie kamers waar ik zou kunnen slapen. Maar mijn partner is er fel op tegen." Ook andere panelleden lopen er in relaties tegenaan. "Ik heb altijd graag apart willen slapen, maar elke partner die ik heb gehad gaat daar moeilijk over doen en druk uitoefenen om samen te slapen. Het gevolg is dat ik degene ben die uitgeput door het leven gaat."

Niet normaal Er heerst nog een behoorlijk taboe rond het onderwerp, blijkt uit het onderzoek. Slechts een kwart van de samenwonende panelleden (25 procent) vindt het normaal om apart te slapen; een meerderheid (59 procent) niet. Eén deelnemer die altijd samen slaapt, zegt bijvoorbeeld: "Natuurlijk slapen we niet apart! Ik ben getrouwd met een lieve vrouw en ik ben zelf een normale heteroseksuele man."