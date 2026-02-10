Fatbikes, vapes en social media aan banden: meerderheid ouders blij met strenge regels voor jongeren in coalitieakkoord

Een helmplicht voor fatbikes, verbod op social media onder de 15 en een hogere leeftijdsgrens voor tabak en vapes: in het coalitieakkoord staan verschillende plannen om het leven van jongeren veiliger te maken. Tot vreugde van veel ouders (62 procent).

Het is voor sommige ouders een verrassing: twee liberale partijen, D66 en VVD, die samen met het CDA de teugels voor jongeren aantrekken. Waar een derde (35 procent) het onnodige bemoeienis vindt, zien de meeste ouders het als hulp bij de opvoeding. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 2.600 ouders in het Opiniepanel. Blijkbaar nodig "Eigenlijk ben ik hiervoor te liberaal, maar het is blijkbaar nodig - weet ik uit de praktijk." schrijft een vader die D66 stemt. Zeker het instellen van een aparte voertuigcategorie voor fatbikes, om zo de helmplicht en minimumleeftijd voor fatbikes mogelijk te maken, is een populaire ingreep. Al voegen veel ouders eraan toe dat het eigenlijk voor alle e-bikes zou moeten gelden. Ook het voorstel om een minimumleeftijd voor social media in te stellen kan op veel steun rekenen. Ouders maken zich zorgen over de verslavende effecten: "Ik waan me soms in een soort 'science fiction'-film waar alles is overgenomen door social media. Zeker als iedereen om me heen verzonken zit in de telefoon."

Richtlijnen in de opvoeding Hoewel de partijen nu regels voor jongeren opnemen in het coalitieakkoord, vinden veruit de meeste deelnemers (83 procent) wel dat het vooral een taak van de ouders zelf is om regels op te stellen voor hun kinderen. Maar opvoeden wordt niet altijd als makkelijk ervaren door de panelleden. "De wereld van jongeren is zoveel groter door internet en sociale media, terwijl ze juist zo kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn", schrijft er één. Handvatten en richtlijnen in de opvoeding zijn daarom welkom, zeggen veel ouders. Al voelt het nu misschien streng en oneerlijk voor jongeren, hopen ouders dat de regels op de lange termijn bescherming en rust kunnen bieden. Minder discussie "Het helpt mij wanneer de overheid ook aangeeft dat ik gelijk heb en dat er landelijk sturing komt", zegt een vader die Forum voor Democratie stemt. Veel ouders zeggen dat de regels het gesprek met hun kinderen makkelijker maakt. Dat geldt ook ten opzichte van andere ouders. "Je komt niet meer in de discussie van 'maar zijn/haar ouders vinden het wel goed'. Om maar te zwijgen van ouders die doodleuk durven te zeggen dat hun kind geen 'stoute' dingen doet", verzucht een GroenLinks-PvdA-stemmer.

