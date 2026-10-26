Familie heeft nog veel vragen na dodelijk verkeersongeluk Sam (26): verplicht bloedonderzoek zou helpen

Nabestaanden van dodelijke verkeersslachtoffers blijven vaak achter met veel onbeantwoorde vragen. Het is namelijk verboden om bloed- of urineonderzoek te doen bij een overleden bestuurder om te kijken of er alcohol in het spel was.

Zo ook de ouders van de 26-jarige Sam van Leeuwen. Hij kwam in mei om het leven na een botsing met een andere auto in Hoogkarspel. 'We weten eigenlijk niets' Ook de bestuurder van de andere auto komt om het leven. Twee andere inzittenden raken gewond. "Afschuwelijk", vertelt Peter, Sams vader. Ook nu, maanden later, hebben de ouders nog veel vragen in hun hoofd. Want ze weten niet hoe dit zo mis heeft kunnen gaan. "Sam is mijn enige kind. Ik wil gewoon weten wat er is gebeurd", vertelt zijn moeder Monique. Zo vragen ze zich af of het bloed van de bestuurder van de andere auto is onderzocht op alcohol of drugs. "Dat weten we niet. We weten eigenlijk niets."

Lichamelijke integriteit Maar dat is niet gebeurd. Bloed- of urineonderzoek doen bij een overleden bestuurder is namelijk verboden in Nederland. Dat heeft te maken met het recht op lichamelijke integriteit, vastgelegd in de Grondwet. "Dat is toch schandalig?", vindt Monique. "Het is afschuwelijk dat wij er zo niet achter komen wat er is gebeurd", vult Peter aan. Want dankzij bloedonderzoek zouden de ouders er bijvoorbeeld achter kunnen komen of er alcohol of drugs zijn gebruikt. Geruchten Verhalen uit het geruchtencircuit, daar moeten de ouders van Sam het tot nu toe mee doen. Zoals het gerucht dat de mannen in de andere auto de hele middag op het terras zaten en veel hadden gedronken. "Daar zijn filmpjes van op Instagram. Ze zijn zelfs weggestuurd van terrassen door horeca-eigenaren", zegt Monique. Schouwartsen, rechercheurs en zelfs de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten al langer voor bloedonderzoek na dodelijke verkeersongelukken, ook als iemand is overleden. Morgen stemt de Tweede Kamer over een mogelijke wetswijziging.

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