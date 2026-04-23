Extremistische jongeren bedreigen volgens AIVD vaker nationale veiligheid: 'Online bereiden ze concreet aanslagen voor'

In onderzoeken naar extremisme en terrorisme zien de spionnen van onze inlichtingendienst steeds meer jongeren voorbij komen, is te lezen in het jaarverslag dat de geheime dienst AIVD vandaag publiceert. "In de tachtig jaar dat de AIVD bestaat, was er niet eerder een dreigingsbeeld als nu, waarbij de nationale veiligheid tegelijk van zoveel kanten en zo langdurig onder druk staat", schrijft de dienst.

Social media

Door extremistische of terroristische propaganda op TikTok, Telegram, Snapchat of Instagram worden jongeren steeds extremer en gewelddadiger. In 2025 leidde dit in enkele tientallen gevallen bovendien tot het plannen van terreuraanslagen. Via ambtsberichten van de AIVD en daaropvolgende arrestaties zijn die pogingen verijdeld.

Directeur-generaal Simone Smit van de AIVD maakt zich grote zorgen: "Jongeren radicaliseren online, vormen een terroristische dreiging door hun jihadistische of rechts-terroristische denkbeelden of worden ingezet door vijanden als Rusland of Iran."

Jihadistische jongeren

De toename van jihadistische jongeren die radicaliseren is het grootst. De groep jongere aanhangers vormt nu een derde van het totale aantal ISIS-aanhangers dat de AIVD in onderzoek heeft. De inlichtingendienst kreeg in 2025 elf Jihadisten in beeld die op het punt stonden terreuraanslagen te plegen. Zes waren jonger dan 24 jaar.

"De aantrekkingskracht van de jihadistische ideologie is heel sterk", vertelt terrorisme-onderzoeker Elanie Rodermond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Online kunnen jongeren razendsnel radicaliseren. Ze vinden elkaar op internet en social media, delen daar hun grieven en extremistisch materiaal. Soms gaan ze over tot het aansporen tot actie en bereiden ook online concreet aanslagen voor."