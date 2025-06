Experts sluiten niet uit dat verstoringen treinverkeer tijdens NAVO-top sabotage waren: 'Timing erg opvallend'

Volgens hoogleraar Terrorisme en Politiek Geweld aan de Universiteit Leiden Bart Schuurman is de 'timing erg opvallend'. "Het doet denken aan sabotageacties zoals rond de Olympische Spelen in Frankrijk vorig jaar, waar spoorinfrastructuur doelwit was", merkt hij op.

Digitale aanvallen

Volgens technologie-expert Marietje Schaake van Stanford University moet de mogelijkheid van een digitale aanval hoe dan ook altijd serieus genomen worden.

"Digitale infrastructuur is kwetsbaar en sabotage kan ook via netwerken of software plaatsvinden", zegt Schaake. "Of het nou een staat is of een criminele groep, de impact is echt." Ze ziet dat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en vaak buiten het publieke zicht blijven. "We hebben niet door hoe vaak we digitaal worden aangevallen, omdat succesvolle verdediging zelden gedeeld wordt."

Chaos creëren en vertrouwen schaden

Volgens Schuurman is het doel vaak om chaos te creëren en het vertrouwen in de overheid of in internationale samenwerking, zoals de NAVO, te schade. "Als het effect is dat mensen zich onveiliger voelen of gaan twijfelen aan steun voor Oekraïne, is dat winst voor een vijand."

Schaake wijst op de rol van statelijke actoren als Rusland, Iran en China. "Zij proberen via spionage, digitale aanvallen en beïnvloeding grip te krijgen. En omdat veel aanvallen via techbedrijven verlopen, zijn we extra kwetsbaar." Ook het grijze gebied tussen statelijke en criminele actoren baart haar zorgen. "Soms lijkt het een cybercrimineel, maar werkt die in opdracht van een staat."