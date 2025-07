Evelyn was tegen de asielopvang in haar buurt, nu geeft ze er taalles: 'Je moet samenwerken'

Haar boosheid en verontwaardiging over de komst van het azc in haar buurt kwamen niet uit het niks. Ze heeft zelf een volwassen zoon die geen huis kan vinden in de regio, en daarom weer bij haar thuis woont. "Hij woonde in een vakantiebungalow, maar moest daar van de gemeente weer uit omdat hij er te veel was", zegt ze. "Het is voor ons ook niet makkelijk", vond ze. Haar zoon heeft moeite met het vinden van een huurhuis, en in zijn eentje een huis of appartement kopen is al helemaal moeilijk.

Paniek

De berichten over het azc leverden veel paniek op. Evelyn maakte zich zorgen over de komst van zoveel mensen uit een andere cultuur in het rustige Holten. "250 mensen, wat doet dat met onze veiligheid? Je ziet eigenlijk vooral negatieve beelden op tv."

Nu, 1,5 jaar later, ziet ze dat het allemaal rustig verloopt. "Je merkt eigenlijk weinig verschil. Toen het nog een vakantiepark was, woonden er ook mensen die voor ons Twentenaren vreemdelingen waren."