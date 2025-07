Hoe kan een ondernemer 44 miljoen verdienen aan noodopvang van asielzoekers? COA vertrouwde op 'maatschappelijk verantwoorde' winst

"In mei 2022 zat het COA heel erg dringend verlegen om voldoende opvangcapaciteit te verwerven om asielzoekers van een bed en voorzieningen te voorzien", vertelt een woordvoerder aan EenVandaag. "De inzet van LCHD daarbij voor de werving van hotelkamers was op dat moment hard nodig, ook omdat het een activiteit betrof waarvoor het COA de expertise niet in huis had."

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sloot tussen begin 2022 en medio 2024 contracten ter waarde van ruim 400 miljoen euro met het bedrijf LCHD, geleid door ondernemer René Derksen. LCHD regelde hotelkamers en zalen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in een periode waarin de nood hoog was.

COA vertrouwde ondernemer

De organisatie geeft toe dat ze vertrouwde dat de winst die Derksen maakte op het regelen van de noodopvang voor de organisatie, maatschappelijk verantwoord zou zijn: "Het is gangbaar dat zakelijke partijen gericht zijn op financieel profijt. Dit hebben zij ook nodig om afspraken na te komen en continuïteit te borgen. Het financieel profijt dient wel in verhouding te staan tot het doel dat ermee wordt beoogd."

"In de opdrachtverlening van het COA aan LCHD lag besloten dat LCHD een marktconforme vergoeding voor zijn werkzaamheden in rekening zou brengen", schrijft een woordvoerder van COA.

'Tonnen per week'

Pas later, wanneer dit precies was kan het COA niet melden, bleek dat de winsten helemaal niet marktconform waren en Derksen veel winst maakte.

"De marges per kamer konden wel oplopen tot 100 euro per dag. Het gaat echt om tonnen op dag of week basis", vertelt journalist Sonny Motké, die de zaak voor het FD volgt.

Samenwerking opgezegd

Het COA heeft de samenwerking inmiddels opgezegd en laat weten weten dat er geen sprake meer is van lopende contracten met andere commerciële tussenpersonen.

Sinds begin 2024 wordt hotelopvang alleen nog direct geregeld. De organisatie wil niet laten weten hoeveel ze nu kwijt zijn voor de noodopvang.

'Geen geweer op hun slaap gezet'

In een eerder interview met het FD uit mei 2024, reageerde René Derksen als volgt op de prijsafspraken: "We begonnen in 2022 met 325 euro per kamer per nacht, exclusief btw. In de zomer van 2023 vond het COA dat te hoog."

"Toen heb ik gevraagd wat ze haalbare tarieven vonden, en zijn drie prijzen heronderhandeld: van 290 euro voor een opvang tot 6 maanden, tot 210 euro voor 3 jaar of langer. Dat was allemaal geen probleem, ik heb geen geweer op hun slaap gezet voor een handtekening", vertelde hij vorig jaar.

OM start onderzoek

Het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart naar de contracten tussen LCHD, het COA en de betrokken hotels, op mogelijk wederrechtelijk verkregen voordeel.

Zelf heeft het COA al vaker aan de bel getrokken over de hoge kosten van de noodopvang. Een plek in een reguliere opvanglocatie kost gemiddeld ruim 30.000 euro per bewoner per jaar, in de noodopvang is dat bijna 70.000 euro. Het COA was het afgelopen jaar dus 1 miljard euro kwijt aan reguliere opvang en 2,5 miljard aan noodopvang. Zeker aan het begin van de oorlog in Oekraïne moesten er snel veel plekken komen.