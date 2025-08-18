'Europese leiders willen eigen hachje redden': waarom Oekraïne-overleg met Donald Trump ook voor Europa spannend is

Vandaag vinden de besprekingen plaatst tussen de Oekraïense president Zelensky, de EU-leiders en Amerikaanse president Trump. Een belangrijk gesprek over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de veiligheid van de rest van Europa. "Wereld staat op z'n kop."

De EU-leiders benadrukken steeds hoe belangrijk het is dat Oekraïne veiligheidsgaranties krijgt. Ze hopen Donald Trump weer aan de kant van Europa te krijgen als het gaat om hoe het verder moet met de onderhandelingen. Volgens experts is de ontmoeting een kantelpunt voor de toekomst én veiligheid van Europa. Snelle deal Volgens onderzoeker internationale betrekkingen Laurien Crump wil Trump vanavond een snelle deal kunnen sluiten. "Hij denkt dat Poetin en hij het eens zijn en dat ze samen de vrede in Oekraïne kunnen bewerkstelligen. Er moeten dan wel mensen om hem heen staan die hem vertellen hoe belangrijk Europa is - ook voor de mondiale veiligheid - en dat Poetin misschien niet stopt. Er moet toch wel iets van historisch besef daar rondwandelen in Washington." Volgens Crump komen er ook verschillende signalen uit Washington van mensen die afgelopen vrijdag bij de meeting waren. "Zij zijn het eens dat we helemaal niet in de buurt komen van een akkoord, terwijl Trump vannacht nog zijn socials heeft gezegd dat we de oorlog kunnen oplossen."

Waar een verdrag tussen Rusland en Oekraïne aan moet voldoen

Sterke Europese delegatie Dat er zo'n sterke Europese delegatie naar Washington is vertrokken, verbaast Crump niet. "Het feit dat een aantal individuen en met name de Amerikaanse president het lot van Europa bepalen, is angstaanjagend." Dit verklaart volgens de onderzoeker waarom niet alleen de Oekraïense president Zelensky, maar ook allemaal Europese regeringsleiders en natuurlijk Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO erbij zijn. "Die hebben natuurlijk allemaal sinds vrijdag slapeloze nachten gehad, want je kunt je voorstellen dat een top die door de Russen met heel veel gejuich onthaald wordt, een top is waarvan je als Europese bondgenoten eigenlijk wakker moet liggen." Ook zorgen over Trump Deze meeting is beslissend voor het lot van Europa, omdat de leiders zich niet alleen zorgen maken over Poetin, maar ook over Trump. Ze vragen zich volgens Crump af of hij nu eerder een bondgenoot van Rusland aan het worden is of van Europa. "Dat zien we al 6 maanden gebeuren. Maar nu het een topontmoeting was en niet meer een telefoongesprek, zagen we het ook met de camera's erop, fysiek", benadrukt Crump.

Veiligheidsgaranties Oekraïne Daarom wordt er vanuit Europa ook de nadruk gelegd op de veiligheidsgaranties voor Oekraïne, als er een vredesverdrag komt. Volgens Steven Everts van het EU Instituut voor Veiligheidsstudies zou dat er verschillend uit kunnen zien. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over: komen er Europese troepen en misschien Amerikaanse troepen op Oekraïens grondgebied, die dan in actie kunnen komen stel Rusland zou het weer proberen?" "We kunnen veel meer doen", gaat hij verder. "Ook bijvoorbeeld het blijven geven van wapens en andere middelen die Oekraïne nodig heeft en zal hebben in de toekomst." Die kunnen bijvoorbeeld in loodsen worden geplaatst voor als Rusland weer aan zou vallen. "Maar", voegt Everts eraan toe, "als je kijkt naar alle 'talking points' van het Kremlin, die willen dat soort veiligheidsgaranties allemaal niet."