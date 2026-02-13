Europa komt met 'spaarunie': wat dat betekent voor Nederlandse bedrijven

De Europese economie moet simpeler, dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Door alle verschillende regels en wetten in de landen van de EU is het ingewikkeld om tussen landen en bedrijven te investeren.

Die ingewikkeldheid is slecht voor de groei van Europese bedrijven, want honderden miljarden aan investeringen gaan daardoor verloren. Dus komt er deze zomer een Europese spaar-en investeringsunie, ook om een vuist te maken tegen grootmachten als de Verenigde Staten en China. Spaargeld lostrekken "Die unie houdt in dat men gaat proberen om al het spaargeld dat in Europese spaarrekeningen staat los te trekken", legt Bert van Slooten van Brusselse Nieuwe uit. "En dat gaat niet om weinig geld, het gaat om 10.000 miljard euro in de hele Europese Unie, dus alle 27 landen." "Mensen zitten daar gewoon op", gaat hij verder. De zogenaamde spaarunie zou het makkelijker maken voor huishoudens om geld te investeren in bedrijven in andere Europese landen. Door bijvoorbeeld banken in verschillende landen aan elkaar te koppelen, vooral kleinere bedrijven hebben daar baat bij, omdat die moeilijker kunnen lenen van grote banken.

Verdienmodel van banken Dat zo'n spaarunie er nog niet is, in een vrije interne markt als de Europese Unie, heeft volgens Van Slooten voornamelijk te maken met banken. "Vooral in Frankrijk en in Duitsland staat er heel erg veel geld op banken", legt hij uit. De banken hebben liever dat het geld blijft zitten en niet geïnvesteerd wordt. "Het is hun verdienmodel. Jij zet je geld erop, je krijgt rente, maar de banken verdienen er ook geld aan, dus die liggen een beetje dwars." Wegvloeiend geld "Dan heb je nog de kleinere Europese landen die wel groot zijn in de financiële wereld", gaat hij verder. "Zoals Luxemburg, maar ook Ierland." "Die zijn bang dat het geld wegvloeit, want er staat heel veel geld uit andere landen weer op hun banken en daar verdienen ze ook weer geld van." Daardoor is het volgens Van Slooten ook nog maar de vraag hoe groot deze spaarunie gaat worden.

'Als je het nu doet, is het toch bibberen' Dus is het idee om nu met een zogenaamde kopgroep te beginnen, de landen die wel meteen mee willen doen, waaronder Nederland. "Als het goed gaat, wordt het makkelijker voor ons, voor jou en mij, om je geld in een Italiaanse onderneming te investeren of ergens in Estland te investeren." "Terwijl als je dat nu doet, dan is het toch een beetje bibberen." Want als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, spelen er hele andere regels in Estland dan in Nederland. "Meestal ben je dan je geld kwijt, en dat is niet de bedoeling." Sterkere markt Volgens Van Slooten heeft deze spaarunie ook veel te maken met wat er nu in de wereld gebeurt, Europa wil een sterkere markt worden tegenover China en de VS. "Want Amerika heeft geen last van 27 verschillende landen met eigen regels."

"Maar", gaat hij verder. "als je het allemaal bij elkaar optelt heeft Europa veel meer geld om te investeren." Het probleem is nu dat kleinere bedrijven sneller bij de VS aankloppen voor investeringen, omdat het daar makkelijker gaat. "Dus het is eigenlijk ook een idee om bedrijven meer hier te houden."