Elektronica repareren wordt makkelijker: dit merk jij van nieuwe Europese wet
Elk jaar wordt er in Nederland 378 miljoen kilo elektronica weggegooid, terwijl een groot deel net zo goed gerepareerd had kunnen worden. De EU verplicht fabrikanten en overheden vanaf vandaag om reparaties makkelijker te maken.
Stel dat je een kapotte telefoon, stofzuiger of föhn zelf zou willen repareren: waar begin je dan? Veel apparaten hebben momenteel nauwelijks zichtbare schroeven en er wordt zelden een handleiding meegeleverd die helpt bij een reparatie. Dat moet nu gaan veranderen.
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Wat Nederlanders nu al merken van de Europese wet, is dat zij gekwalificeerde reparateurs kunnen opzoeken in het Nationaal Reparateurs-register. Hiermee is het een stuk makkelijker om de juiste expert in de buurt te vinden.
Daarnaast gaan consumenten in de loop van de tijd merken dat fabrikanten meer informatie moeten vrijgeven. Het wordt verplicht om duidelijker uit te leggen hoe je een product zelf kunt repareren als het kapot is, of hoe een professionele reparateur dat moet aanpakken.
'Can-do'-houding
"Mensen in een 'can-do'-houding zetten is belangrijk", vindt Ruth Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat consumenten nu nog niet snel zelf aan de slag gaan om een apparaat te repareren.
"Ze weten vaak niet wat er schort en zijn bang voor de kosten", legt ze uit. "Als dingen wat ouder zijn, kopen ze liever een nieuwe. Maar het kan iets heel kleins zijn wat wel te repareren is. In dat geval had die wasmachine nog jaren mee gekund."
Barrière
Mugge legt uit dat veel apparaten zo gebouwd zijn dat je automatisch een barrière voelt om eraan te sleutelen. "Producten als een föhn stralen simpelweg uit: 'ik ben niet te repareren', doordat ze een totaal gesloten kast hebben."
Volgens de hoogleraar is daar nog een wereld te winnen. "Wat enorm zou helpen, is als je een aan het apparaat gekoppelde app hebt die je stap voor stap laat zien hoe je onderdelen kunt fixen."
Te duur
Volgens professioneel reparateur Jan Post moet de overheid ook kijken naar extra financiële maatregelen. Mensen vinden een reparatie namelijk al snel te duur en kiezen dan alsnog voor een nieuw apparaat. "In Oostenrijk heeft de regering gekozen voor een systeem van vouchers waarmee burgers reparaties kunnen betalen, en dat werkt erg goed."
Post heeft vijf reparateurs in dienst die een regulier salaris verdienen. Zijn bedrijf verschilt daarin van een Repair Café, waar vrijwilligers gratis apparaten nakijken. Aan professionele hulp hangt nu eenmaal een prijskaartje. "Voor een stofzuiger van 200 euro wil je niet te veel geld kwijt zijn aan herstel. Wij repareren een stofzuiger tot 99 euro. Als het onverhoopt niet lukt, zijn de onderzoekskosten 40 euro."
Telefoons als uitzondering
Het zogenaamde 'recht op reparatie' dat in de Europese wetgeving geregeld wordt, is bedoeld om de alsmaar groeiende berg elektronisch afval waar nu vooral Afrikaanse landen mee opgezadeld worden tegen te gaan. Toch is het volgens Ruth Mugge opmerkelijk dat er bepaalde uitzonderingen zijn, zoals mobiele telefoons.
"Daar is denk ik sprake geweest van een sterke lobby", legt ze uit. "De fabrikanten van mobiele telefoons hebben als argument aangevoerd dat ze hun toestellen extreem waterbestendig moeten bouwen. De telefoon moet heelhuids een val in het toilet kunnen overleven. Om die reden zouden smartphones helemaal gesloten mogen blijven, zonder dat je ze open kunt schroeven om eraan te sleutelen."