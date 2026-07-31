Elektronica repareren wordt makkelijker: dit merk jij van nieuwe Europese wet

Elk jaar wordt er in Nederland 378 miljoen kilo elektronica weggegooid, terwijl een groot deel net zo goed gerepareerd had kunnen worden. De EU verplicht fabrikanten en overheden vanaf vandaag om reparaties makkelijker te maken.

Stel dat je een kapotte telefoon, stofzuiger of föhn zelf zou willen repareren: waar begin je dan? Veel apparaten hebben momenteel nauwelijks zichtbare schroeven en er wordt zelden een handleiding meegeleverd die helpt bij een reparatie. Dat moet nu gaan veranderen. Meer informatie Wat Nederlanders nu al merken van de Europese wet, is dat zij gekwalificeerde reparateurs kunnen opzoeken in het Nationaal Reparateurs-register. Hiermee is het een stuk makkelijker om de juiste expert in de buurt te vinden. Daarnaast gaan consumenten in de loop van de tijd merken dat fabrikanten meer informatie moeten vrijgeven. Het wordt verplicht om duidelijker uit te leggen hoe je een product zelf kunt repareren als het kapot is, of hoe een professionele reparateur dat moet aanpakken.

'Can-do'-houding "Mensen in een 'can-do'-houding zetten is belangrijk", vindt Ruth Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat consumenten nu nog niet snel zelf aan de slag gaan om een apparaat te repareren. "Ze weten vaak niet wat er schort en zijn bang voor de kosten", legt ze uit. "Als dingen wat ouder zijn, kopen ze liever een nieuwe. Maar het kan iets heel kleins zijn wat wel te repareren is. In dat geval had die wasmachine nog jaren mee gekund." Barrière Mugge legt uit dat veel apparaten zo gebouwd zijn dat je automatisch een barrière voelt om eraan te sleutelen. "Producten als een föhn stralen simpelweg uit: 'ik ben niet te repareren', doordat ze een totaal gesloten kast hebben." Volgens de hoogleraar is daar nog een wereld te winnen. "Wat enorm zou helpen, is als je een aan het apparaat gekoppelde app hebt die je stap voor stap laat zien hoe je onderdelen kunt fixen."