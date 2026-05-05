'Elektrische auto thuis opladen is de toekomst', maar kabel mag nu vaak (nog) niet over de stoep

Een laadsnoer over de stoep om je elektrische auto op te laden: in de meeste gemeenten mag dit (nog) niet. Terwijl vanuit huis laden al snel honderden euro per jaar kan schelen. "Dit belemmert de verduurzaming, er moet duidelijk beleid komen."

Veel mensen met een elektrische auto kunnen hun wagen op de eigen oprit opladen. Maar wat moeten bezitters die geen plek hebben om hun auto thuis op te laden? Op straat flink duurder Opladen bij een openbare laadpaal kan, maar dat is wel flink duurder, weet Han Slootweg. Hij is operationeel directeur bij netbeheerder Enexis en heeft een grove schatting van de kosten gemaakt.

Han Slootweg van Enexis over de laadkosten van elektrische auto's

"Opladen bij een publieke laadpaal is vaak zo'n 50 cent per kilowattuur. Thuis kost stroom gemiddeld zo'n 25 cent per kWh." Op straat laden is dus al snel twee keer zo duur. Bij het opladen van een gemiddelde elektrische auto gaat het om ongeveer 15 euro per laadbeurt, rekent hij. Laden met zonnepanelen Bovendien kan dit verschil nog groter zijn, benadrukt Slootweg. Hij noemt dynamische energiecontracten als voorbeeld, waarmee mensen hun elektrische auto kunnen opladen op momenten waarop stroom het goedkoopst is. "En dat geldt ook voor mensen met zonnepanelen", gaat de energie-expert verder. "Zeker als de salderingsregeling straks stopt, dan is het heel voordelig om de zonne-energie direct in je eigen auto te laten lopen."

'Illegale' kabel op stoep Dat je veel geld kunt besparen door thuis te laden, weet ook Danny Oosterveer uit Arnhem. Hij heeft een dynamisch contract, zonnepanelen én een elektrische auto. Alleen heeft hij geen eigen oprit, terwijl laden bij een laadpaal dus veel duurder is. Een laadkabel over de stoep mag niet van de gemeente en dat is in meer plaatsen zo. Voor zijn podcast De Groene Nerds bekeek Oosterveer namelijk in alle 342 gemeenten in Nederland wat de regels zijn: "In de meerderheid mag je niet opladen vanuit huis." Oplossingen tegen struikelen Wel ziet hij dat steeds meer gemeenten thuisladen mogelijk willen maken. Laadkabels over de stoep kunnen voor struikelgevaar zorgen, gelukkig zijn er volgens hem verschillende oplossingen daarvoor. "Je hebt speciale tegels met een goot erin of speciale kabelmatten." Zelf gebruikt Oosterveer een extra platte kabel om zijn elektrische auto mee op te laden. Dat wordt gedoogd door de gemeente, maar hij weet dat in andere plaatsen wél wordt gehandhaafd. Hij pleit daarom voor landelijke regels, bijvoorbeeld toestemming om zo'n platte kabel te gebruiken.

'Belangrijk voor verduurzaming' Ook Slootweg van Enexis vindt dat gemeenten zoveel mogelijk moeten meedenken. "Als laden vanuit huis wel kan, maar niet mag van de gemeente, vind ik dat een slecht idee. Omdat dit elektrisch rijden minder aantrekkelijk maakt, terwijl dat voor de verduurzaming juist heel belangrijk is." Tegelijkertijd betekenen meer elektrische auto's ook een grotere vraag naar stroom terwijl het net nu al aan de maximale capaciteit aanhikt, de zogenoemde netcongestie. Maakt het voor netbeheerders nog uit of auto's vanuit huis of bij een openbare laadpaal worden opgeladen?

Opladen in de daluren "Op de korte termijn is laden via de publieke paal voor ons iets makkelijker", zegt Slootweg daarover. Tijdens de piekuren op het stroomnet - doordeweeks rond etenstijd - kunnen de netbeheerders dan afspraken maken met de aanbieders van laadpalen, legt hij uit.