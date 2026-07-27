Eilanders ongerust: wordt geliefde natuur op de Wadden straks verboden gebied? 'Zou einde eiland betekenen'
Veel onrust onder bewoners van de Waddeneilanden: Rijkswaterstaat werkt aan plannen om de natuur beter te beschermen en daarbij wordt overwogen om minder bezoekers toe te laten tot bepaalde gebieden. "Waar kun je hier dan nog heen?"
Hoewel Rijkswaterstaat benadrukt dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen, zijn de eilanders er niet gerust op. Veel bewoners maken zich zorgen over wat de plannen betekenen voor hun leefomgeving én de lokale economie. "Als de toeristen straks niet meer komen, wat ga ik dan doen?"