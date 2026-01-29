Kunnen winkels een rol spelen in het veilig houden van de stad? Volgens Joey en Jelle uit Tilburg wel. Zij vragen in die stad bij elke winkel of zij een 'Safe Point' willen zijn en een bijpassende sticker in het raam willen plakken.

Een veiliger gevoel op straat? Jelle en Joey proberen dat in Tilburg te bereiken met de 'Safe Point'-sticker

Jelle en Joey plakken hun Safe Point-sticker bij een schoenenwinkel in Tilburg

Het zijn stickers in de vorm van een schild met daarop een smiley. Maar de aanleiding is niet om te lachen, vertellen Joey en Jelle. "Maar om daar nou iets heel gewelddadigs op te gaan zetten, het moet juist rust uitstralen. En ik denk dat dat prima is gelukt met dit logo." Voor anderen opkomen Beiden weten hoe het kan voelen als jij - of een naasten - op straat wordt geïntimideerd. "Ik ben eigenlijk van kleins af aan veel gepest geweest en in elkaar geslagen", vertelt Jelle Zeegers. Om zichzelf te verdedigen begon hij met vechtsport. "En nu wil ik ook voor anderen kunnen opkomen." Hij begint daarom samen met Joey van den Boomen 'Safe Point'. Want ook Joey is bekend met pesterijen en intimidatie in zijn omgeving. Voor hem was de druppel een bericht van zijn zusje. "Zij appte mij dat ze in de winkel stond en dat ze achternagezeten werd door jongens."

'Erger dan ik dacht' Maar niet alleen zijn zusje, ook anderen vrouwen én mannen worden op straat lastiggevallen in Tilburg. "Als ik eerlijk moet zijn is het toch erger dan ik dacht", merkt Joey op over straatintimidatie in zijn stad. "Tegenwoordig, als vrouwen, maar ook homoseksuelen en andere doelgroepen die worden nageroepen, niet reageren, worden ze achtervolgd", zegt Joey. "En zoals je op het nieuws ook af en toe voorbij ziet komen, wordt er ook gewoon te veel geweld gepleegd." Vanuit de maatschappij gebeurt er nog te weinig om dit te voorkomen, zegt het duo. Vragen hoe het gaat Joey en Jelle richten zich als eerste stap op bedrijven, die kunnen misschien helpen dit probleem deels op te lossen, zeggen ze. "Want kijk, als je je dan toch niet goed voelt, dan is er een bedrijf in de buurt die een Safe Point is. Dan kun je daar naar binnen." De bedrijven die meedoen met het initiatief hebben ook camera's rondom het pand. "Die staat aan en er zijn dan ook meerdere mensen die kunnen helpen. En je kunt (als bedrijf, red.) iedereen altijd steun bieden, door op zijn minst te vragen hoe het gaat en een glaasje water aanbieden. Daar hoef je geen universitaire opleiding voor te doen."

