'Één stuk afval oprapen kan al een dierenleven redden', in dit museum laten ze de gevolgen van natuurvervuiling zien

Elke zondag vaart bioloog Liselotte Rambonnet met een groep vrijwilligers in kano's over de gracht, op zoek naar zwerfafval. Hun missie? De stad opschonen en de gevolgen van de vervuiling in de natuur laten zien. In het brughuisje op de Marebrug in het centrum van Leiden stellen ze hun vondsten tentoon. "Om te laten zien dat één stuk afval oprapen dus al een dierenleven kan redden."

10 tot 12 vuilniszakken vol

"Een chipszak die voorbijdrijft of een plastic koffiebekertje. Te veel afval in ieder geval", zegt Rambonnet over wat er in het water ligt. "Met een klein rondje varen vissen vrijwilligers er zo'n 10 tot 12 vuilniszakken uit."

De vrijwilligers komen tijdens hun ronde ook bijzondere dingen tegen, vertelt ze. "In studentenstad Leiden liggen af en toe heel veel gekke dingen in de gracht. We hebben een keer een dagboek van een student gevonden. Dat maakt het ook wel weer grappig", zegt ze. "We hebben ook een tentoonstelling nu in onze ramen van het brughuisje, van alle gekke eendjes die we vinden." Rubberen badeendjes, wel te verstaan. "In al die jaren zijn dat inmiddels zo'n 50 gele eendjes."

Verdrietig én positief

"Ik word er verdrietig van, vooral aan het eind als je ziet hoeveel het is", zegt ze over al het afval, "maar heel positief en enthousiast van alle mensen die helpen om het eruit te halen. En ook op straat, mensen die met grijpers bezig zijn, daar word je toch wel weer positief van."

Rambonnet is bioloog en vrijwilliger bij de Dierenambulance en Stichting de Grachtwacht. De stichting is inmiddels zo'n 7 jaar actief.