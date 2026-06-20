Het donderde en bliksemde flink in Nederland gisteravond en vannacht. Naast alle ellende dat al het onweer veroorzaakte, zorgde het ook voor prachtige plaatjes. 'Stormchaser' Rick Bekker ging op pad met zijn camera: "Stiekem hoopte ik hier al jaren op."

Een nacht vol onweer is waar 'stormchaser' Rick het voor doet: 'Juichen in holst van de nacht'

'Stormchaser' Rick Bekker was afgelopen nacht op pad om al het onweer te fotograferen

Na een tropische dag met temperaturen ver boven de 30 dagen ging het gisteren helemaal los: hevige onweersbuien trokken over het land. In de afgelopen 24 uur zijn door het KNMI een kleine 190.000 bliksemontladingen geteld en dat is vrij zeldzaam in Nederland. Moeder Natuur vastleggen Terwijl veel mensen lekker binnen bleven tijdens het noodweer trok Rick Bekker er juist op uit. Hij lag vanochtend pas om 7 uur weer in bed, maar wel met een voldaan gevoel. Vol trots laat hij de opbrengst van de nacht zien. Foto's van bliksemschichten die inslaan, donkere wolken die zich samenpakken boven natuurgebieden rond zonsondergang: Rick heeft het allemaal op de gevoelige plaat vastgelegd. "Het gaat mij echt om het vastleggen wat Moeder Natuur kan creëren."

Een nacht vol onweer is waar 'stormchaser' Rick het voor doet: 'Juichen in holst van de nacht'

Bliksem tussen de molens Samen met mede-stormjager Gijs de Reijke stond hij gisteren 'gepositioneerd' bij Kinderdijk. Het bleek het wachten waard, want precies op het juiste moment wist hij een foto te nemen van een bliksem die tussen de wereldberoemde molen insloeg. Een uniek plaatje, zag Rick meteen: "Je staat te juichen in het holst van de nacht. Sterker nog: ik stond met een iets hogere toonhoogte te schreeuwen!"

Bron: Rick Bekker De foto die Rick Bekker maakte van de bliksem tussen de molens van Kinderdijk

Fascinatie voor weerextremen Al van jongs af aan heeft Rick een fascinatie voor weerextremen: "Onweer, sneeuw of storm, ik vind het echt iets bijzonders." En het weer is iets dat hem niet alleen tijdens het 'jagen' bezighoudt. "Het begint vaak al 1,5 week van tevoren", legt hij uit. "We bekijken weerkaarten om te zien waar het zich zal gaan afspelen, ook om te zien of het bij fotogenieke locaties gaat stormen."

'Stormchasen' niet voor iedereen Op de vraag of iedereen zomaar een 'stormchaser' kan worden is Rick duidelijk: "Het spel van het chasen is zo leuk door de lastigheid. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je weet nooit waar je eindigt en wat je gaat zien", vertelt hij. "Het is een bijzondere tak van sport in de natuurfotografie."