Deze week vloog er een verdwaalde Oekraïense drone in het Europese luchtruim. Het oorlogswapen bevond zich boven Estland, maar dat was niet de bedoeling. Functionarissen zeggen dat het komt door Rusland, die zou de drone hebben gehackt.

Een drone van de vijand hacken? Hoe dat volgens deze deskundige 'best makkelijk' kan in een oorlog

Of dit de waarheid is, is nog niet duidelijk. Maar toch is de vraag: is het hacken van een drone wel echt mogelijk? En hoe makkelijk gaat dat dan? Volgens drone-expert van Dronewatch Wiebe De Jager, kan dat zeker. "Veel drones werken via GPS, net als in de auto" zegt hij. "Dat signaal gaat via satellieten en is relatief zwak." Signaal verstoren Het signaal, wat 'makkelijk' te achterhalen is, kan de locatie van een drone achterhalen. "En dat signaal kan ook verstoord worden", gaat De Jager verder. "En zo kan je de drone bijvoorbeeld laten denken dat hij 100 kilometer verderop is dan waar die zich daadwerkelijk bevindt." Nu er zoveel van dit soort toestellen worden gebruikt in de oorlog in Oekraïne, is het verstoren van een drone dan ook een deel van de elektronische oorlogsvoering geworden, kan de expert vertellen.

Spoofing "Het is bekend dat Rusland en Oekraïne het signaal van elkaars drones proberen te verstoren", gaat hij verder. "Ze noemen dat spoofing." En dat is relatief eenvoudig om te doen, weet De Jager. "Dat doen ze vanaf de grond via een soort radiozenders. Ook de luchtvaart en boten kunnen daar last van hebben." Modernere drones gebruiken Of dat bij de drone is gebeurd die deze week werd neergehaald in Estland, is nog onbekend. "Het zou kunnen, maar we weten het simpelweg nog niet", schetst De Jager. "Het is bekend dat het GPS-signaal verstoord kan worden. Moderne drones gebruiken daarom vaak andere systemen." Deze werken via een digitale kaart en hebben een camera. "Dus zijn ze moeilijker te verstoren." "Oekraïne weet dus dat het risico op verstoring er is en gebruiken meer moderne drones", noemt de expert nogmaals. "Je kan je dan afvragen hoe aannemelijk het is dat ze drones op GPS hebben gebruikt. Dat weten we nu gewoon nog niet", zegt hij over het incident.

