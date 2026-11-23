Dat er ooit een punt zou komen waarop we geen verschil meer zien tussen echte beelden en AI-beelden, was te verwachten. Maar dat we daar nu al zijn, dat zagen onderzoekers niet aankomen, vertelt Claes de Vreese. Hij is hoogleraar AI en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. "Als onderzoekers zijn wij verbaasd dat we het onderscheid nu al niet meer kunnen maken. Het is zo snel gegaan."

'Praktijk valt tegen'

"We kunnen niet meer op onszelf vertrouwen", gaat hij verder. En dat is gevaarlijk, omdat een groot deel van de mensen er nog steeds vanuit gaat dat zij wél nog het onderscheid tussen neppe en echte beelden kunnen maken. "We denken: 'Dat zal mij niet overkomen. Mijn buurvrouw of een familie die kan dat onderscheid niet maken, maar ik kan dat wel.'"

Het is een patroon dat we bij heel veel nieuwe technologieën zien, zegt de hoogleraar. "Maar in de praktijk blijkt dit dus tegen te vallen."