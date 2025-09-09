Dynamische stroomprijs verandert straks niet elk uur, maar ieder kwartier: 'Wie flexibel is, kan veel besparen'

Vanaf 1 oktober verandert er iets fundamenteels op de Europese stroommarkt. Waar elektriciteit nu nog in blokken van 1 uur wordt verhandeld, verandert de prijs straks maar liefst elk kwartier. "Klinkt ingewikkeld, maar gunstig voor onze portemonnee."

Met een dynamisch contract kun je besparen op het opladen van je elektrische auto

Netbeheerder TenneT is blij met de verandering op de stroombeurs. "De nauwkeurigere prijzen kunnen ons helpen om het enorme Europese stroomnet beter in balans te houden", zegt Joris Besseling. Hij houdt zich voor TenneT, dat actief is in Nederland en delen van Duitsland, bezig met de Europese markt. "Die balans van vraag en aanbod is extreem belangrijk. Er mag niet op een plek veel te veel en op een andere plek te weinig stroom zijn, dan gaat het mis." Snelweg voor energie Samen met andere grote beheerders vormt TenneT de Europese 'snelweg' voor energie. De invoering van kwartierprijzen is een logische stap, volgens Besseling. "Het opwekken en verbruik van energie verandert continu", zegt hij, en het bewaren van die balans wordt steeds lastiger. "In Europa produceren we nu veel meer groene energie dan vroeger. In tegenstelling tot kolen- en gascentrales kan de stroom die met windmolens en zonnepanelen wordt opgewekt - afhankelijk van het weer - snel veranderen, óók binnen een uur. Als er wolken voor de zon schuiven, of de wind ineens harder waait, moet het systeem alsnog in balans blijven. Met kwartierprijzen sluit de markt straks beter aan op die realiteit." Ook huishoudens kunnen bijdragen aan die balans, en zo ook besparen op hun energierekening.

Wat verandert er op de Europese stroombeurs? Stroom uit heel Europa wordt verhandeld op de European Power Exchange (EPEX SPOT), de grootste stroombeurs van het continent. Het is een enorme marktplaats die van Zuid-Frankrijk tot hoog in Noorwegen de prijs bepaalt. Energieproducenten met zonneparken en windmolens, maar ook gas- en kolencentrales geven op deze marktplaats aan tegen welke prijs ze stroom kunnen leveren. En afnemers zoals energiebedrijven kopen stroom in, waarbij ze constant moeten inschatten hoeveel ze nodig hebben voor hun klanten. "Tot nu toe werd er elk uur gekeken hoe vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden, vanaf 1 oktober wordt dat elk kwartier", legt een woordvoerder van de beurs uit. "Onze beurs werkt als een thermometer die steeds nauwkeuriger kan meten wat de behoefte is en hoe de stroomprijzen zich ontwikkelen." "Op winderige of zonnige dagen kunnen de prijzen opeens dalen tot nul of zelfs negatief worden. Producenten betalen dan geld om hun stroom kwijt te raken. Op momenten zonder veel hernieuwbare energie schieten juist de dure fossiele centrales te hulp, en dan stijgt de prijs."

Prijsverschillen Dat zegt duurzaamheidsexpert Danny Oosterveer. Want wat betekent deze verandering voor particuliere huishoudens? "Al die verschillende contracten, en nu weer de kwartierprijzen erbij - het lijkt soms een beetje op een oerwoud", ziet Oosterveer. "Voor veel mensen voelt het best als gedoe." Maar wie wil besparen, denkt hij, kan het beste een dynamisch contract nemen. Hij vindt de overgang naar kwartierprijzen een positieve ontwikkeling. "De prijzen worden nauwkeuriger. Het klinkt wat ingewikkeld, maar uiteindelijk is het gunstig voor je portemonnee. Wie flexibel kan omgaan met verbruik, kan veel besparen." Slimme stopcontacten "Prijzen voor stroom veranderen constant", legt Oosterveer uit. "Soms is er veel wind en veel zon, dan kan energie heel goedkoop zijn. Maar op donkere en windstille dagen komt er niet genoeg stroom uit die hernieuwbare bronnen. Dan moeten kolen- of gascentrales meer leveren, en dat is duurdere stroom." Op dat prijsverschil speelt hij in. Alles in het huis van Oosterveer is erop gericht om zo slim mogelijk met energie om te gaan. Dat is duurzaam, maar ook goed voor de portemonnee. Hij heeft onder meer zonnepanelen, een laadpaal en een warmtepomp, en slimme stopcontacten die alleen werken als de stroom onder een bepaalde prijs zakt. Met de dynamische energieprijzen experimenteert hij volop. "We laden de auto of de e-bike alleen op als de stroom goedkoop is, en ook de wasmachine draaien we pas als de prijs laag staat."

Verbruik afstemmen Op die manier kunnen veel mensen besparen op de energierekening, zegt Oosterveer. "Uiteindelijk zullen dynamische contacten voor veel huishoudens de beste optie worden. Het zorgt er ook voor dat mensen bewuster omgaan met hun energiegebruik." Dat afstemmen kan nu al, maar straks als de prijs per kwartier wordt bepaald nog optimaler, denkt Oosterveer. De meeste energieleveranciers die dynamische contracten aanbieden kijken het wel nog even aan en blijven voorlopig stroom op basis van een uurtarief leveren. Alleen een enkeling voert al vanaf 1 oktober kwartierprijzen in voor alle klanten. Na de salderingsregeling Voor huishoudens met zonnepanelen is een dynamisch contract nog voordeliger, zegt Oosterveer. "Als in 2026 de salderingsregeling voor zonnepanelen verdwijnt, en je als particulier soms moet betalen voor je overschot aan zonnestroom, wordt meebewegen met de stroomprijzen steeds meer een noodzaak. Dus zeker voor mensen die zonnepanelen hebben kan het slim zijn om naar dynamische contracten te kijken." Hij raadt bezitters van zonnepanelen daarnaast aan om een thuisbatterij te nemen. "Daarmee kun je een deel van die zonnestroom opslaan om in de avonden te kunnen gebruiken. Niet alleen de grote partijen, ook particulieren zullen flexibeler moeten worden met het stroomgebruik."