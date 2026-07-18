Droogte raakt heel Europa: goede waterverdeling nodig om conflicten te voorkomen

In Zwitserland is op dit moment de situatie nog nijpender dan in Nederland. Daarom sprak een deskundige van Rijkswaterstaat onlangs het vermoeden uit dat Zwitserland momenteel meer rivierwater vasthoudt dan normaal. Dat zou een van de redenen zijn voor de extreem lage waterstand van de Rijn, een rivier waar wij in Nederland afhankelijk van zijn.

Water verdelen

Het is slechts een van de voorbeelden waar we in Europa tegenaan lopen bij het verdelen van water. Daarom is het belangrijk om waterverdeling in Europa in de toekomst in goede banen te leiden. Zo voorkomen we conflicten met buurlanden.