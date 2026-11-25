Wie afhankelijk is van medicijnen, kan er nu niet altijd vanuit gaan dat die beschikbaar zijn in de apotheek. De gevolgen kunnen groot zijn, weet ook Jolke Romijnders. Haar 14-jarige dochter is door haar ziekte afhankelijk van medicatie.

De medicijntekorten in Nederland blijven aanhouden. Vandaag is in het Europarlement nieuwe regelgeving aangenomen, die ook moet helpen om medicijntekorten terug te gaan dringen. Maar volgens de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) is er meer nodig dan dat. Medicijn van andere fabrikant De tekorten hebben invloed op de dochter van Jolke, zij heeft het Dravetsyndroom en krijgt hierdoor regelmatig epileptische aanvallen. Om die te verminderen heeft ze medicatie nodig. Het is de bedoeling dat die medicijnen elke 3 maanden klaarstaan bij de apotheek. Regelmatig is het juiste middel niet beschikbaar en krijgt ze een middel van een andere fabrikant aangeboden, waar haar dochter dan slecht op kan reageren. Hoewel die medicijnen beschikken over dezelfde werkzame stof, kunnen de hulpstoffen per fabrikant verschillen. Meer epileptische aanvallen Jolke vertelt dat haar dochter daar soms heftig op reageert, waardoor de epileptische aanvallen verergeren. "We hebben gelukkig hele fijne mensen bij ons in de apotheek, die onze situatie goed kennen en voor ons op zoek gaan naar het juiste medicijn wanneer deze op dreigt te raken", vertelt ze. "Maar dat geeft wel heel veel stress." Het verhaal van Jolke en haar dochter is voor Joost Mulder van de VJA herkenbaar. "We zien het medicijntekort dag in dag uit in Nederland", vertelt hij.

26.000 keer per dag Uit een meldweek die onlangs plaatsvond blijkt volgens Mulder dat naar schatting 26.000 keer per dag patiënten niet direct hun medicijnen meekrijgen bij de apotheek door de aanhoudende tekorten. In zo'n 'meldweek' wordt het geneesmiddeltekort in kaart gebracht.

De grootste impact is natuurlijk voor de patiënten zelf. Joost Mulder van Vereniging van Jonge Apothekers

Volgens Mulder is bij ongeveer de helft van de gevallen in de meldweek sprake van bijwerkingen of verergering van klachten. Impact patiënten Wanneer een medicijn niet direct beschikbaar is, kunnen apothekers contact opnemen met andere apotheken in de regio. Als dat niets oplevert, moeten ze in overleg met de patiënt of diens arts op zoek naar een alternatief. Dat kan een andere dosering van hetzelfde middel zijn, of een ander merk of werkzame stof. "En dan moet je dat weer per patiënt juist instellen", legt Mulder uit. "De grootste impact is natuurlijk voor de patiënten zelf."

Minder fabrikanten op de Nederlandse markt Om de medicijntekorten terug te dringen, zijn apothekers samen met onder andere de Consumentenbond de petitie 'Gezondheid kan niet wachten' gestart. Daarmee roepen ze de minister op om in te grijpen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. Sinds de invoering van het preferentiebeleid (of 'voorkeursbeleid') een strategie die door Nederlandse zorgverzekeraars wordt gebruikt om de kosten van geneesmiddelen laag te houden, wijzen zorgverzekeraars voor bepaalde geneesmiddelen een voorkeursmerk of producent aan. Dat zorgde ervoor dat de prijzen van medicijnen flink zijn gedaald. Keerzijde Maar volgens Mulder heeft het beleid ook een flinke keerzijde. Het maakt Nederland afhankelijk van steeds minder fabrikanten. "Wat je voorheen aan vijf of zes aanbieders had, heb je nu nog maar een of soms twee fabrikanten die bepaalde middelen leveren." "En als zij niet kunnen leveren, zit je gelijk omhoog", voegt hij daaraan toe. De initiatiefnemers van de petitie willen daarom dat zorgverzekeraars minstens drie voorkeursleveranciers aanwijzen, zodat andere fabrikanten een tekort kunnen opvangen als de voorkeursleverancier niet kan leveren. Als ingezet wordt op 3 verschillende fabrikanten, kan er bij tekorten ten minste bij dezelfde werkzame stof gebleven worden, legt Mulder uit. "Dan hoeven we niet om te zetten naar andere werkzame stoffen, wat nog veel meer impact heeft voor een patiënt."

'Versnippering', zegt Zorgverzekeraars Nederland "Als er een landelijk tekort aan een preferent geneesmiddel is, dan is het nu zo dat de zorgverzekeraars het middel uit het preferentiebeleid halen, en dan kan de apotheek een ander middel aan een patiënt meegeven", reageert Zorgverzekeraars Nederland. "Het voorstel om drie alternatieven te garanderen leidt tot versnippering, hogere kosten en vooral minder voorspelbaarheid voor leveranciers. Daarmee kan het juist tekorten in de hand werken. Een echte oplossing om tekorten aan te pakken, gaat over inzicht in die tekorten en in de voorraad over de hele keten." Leverbaar in buitenland Opvallend is volgens Mulder dat medicijnen die in Nederland niet beschikbaar zijn, soms in het buitenland wel gewoon leverbaar zijn. Dat ziet hij ook in zijn eigen apotheek in Wijchen. "Als wij het niet kunnen krijgen in Nederland is het soms een paar kilometer over de grens wel gewoon beschikbaar", vertelt Mulder. "En dat schuurt enorm." Ook Jolke moet regelmatig op zoek naar medicijnen bij andere apotheken in Nederland, en heeft zelfs al overwogen om uit wijken naar het buitenland.