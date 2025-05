Donald Trump naar begraafplaats Margraten? Deze Amerikaanse nabestaanden willen dat absoluut niet: 'Soort heiligschennis'

'We hebben een enorm probleem'

Ben is het meest pessimistisch. Hij weet dat Trump democratisch gekozen is, "maar dat was Hitler ook." Om daar tegen te vechten ligt zijn familie nu op de begraafplaats Margraten.

Hij ziet nog een overeenkomst. Hitler had een eigen knokploeg die partijbijeenkomsten bewaakte en tegenstanders intimideerde. Trump heeft de Capitool bestormers gratie verleend. "Ik hoop dat het niet zover komt, maar ik kan me voorstellen dat deze lieden straks mensen aanvallen die tegen Trump demonstreren." Op de vraag of hij denkt dat Amerika in de problemen zit antwoordt hij resoluut. "We hebben een enorm probleem."

*Suzie, Ben en Betty zijn verzonnen namen, hun echte namen zijn bekend bij de redactie.