Deze Amerikaanse ondernemers hebben nog geen spijt van stem op Donald Trump: 'Soms moet je door pijn heen om beter te worden'

In het westen van de staat Colorado, tussen de abrikozenbomen, ontmoeten we Bruce Talbot. Hij is vijfde generatie fruitteler en Trump-stemmer. In deze conservatieve regio, een rode vlek in een verder overwegend blauwe staat, vertelt hij openhartig over zijn politieke overtuiging.

'Amerika ging langzaam failliet'

"Wat we de afgelopen jaren deden, werkte gewoon niet. Amerika ging langzaam failliet", zegt Bruce over de periode waarin Joe Biden president was. Wat hem betreft, was het tijd voor een ingrijpende verandering. Dat die pijn zal doen, staat buiten kijf. "Er komt een correctie, en die wordt pijnlijk. Maar soms moet je door de pijn heen om beter te worden."

De mogelijke economische dip vergelijkt hij met de Grote Depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw. "Mijn grootouders leefden toen", vertelt Bruce. "Ze merkten het amper. Ze leefden al sober, vingen vis, verbouwden hun eigen voedsel. Misschien zal het nu ook zo zijn: moeilijk, maar niet rampzalig."